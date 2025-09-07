Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Was am Verstappen-Gerücht dran ist

Nicolò Bulega (2./Ducati): Ratlos und frustriert

Von Kay Hettich
Nicolo Bulega musste Toprak Razgatlioglu schon wieder zum Sieg gratulieren
© Gold & Goose

Nicolo Bulega musste Toprak Razgatlioglu schon wieder zum Sieg gratulieren

Nicolò Bulega ist kein Mensch, der zu übertriebenen Emotionen neigt. Beim Superbike-Meeting in Magny-Cours stand dem Ducati-Werkspiloten nach drei zweiten Plätzen aber die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.
Zweiter der Superpole sowie zweite Plätze im ersten Rennen, Superpole-Race und zweiten Lauf. Immer bester Ducati-Pilot und nur Toprak Razgatlioglu war schneller – Nicolò Bulega braucht sich keine Vorwürfe zu machen, aber am Ende ändert das nichts an der Demütigung, die der Italiener in Magny-Cours wegstecken musste. Denn der BMW-Star setzt sich in der Gesamtwertung nach zwölf Siegen in Serie zunehmend ab und es scheint momentan kein Kraut gegen die Dominanz des aktuellen Weltmeisters gewachsen zu sein.

«Wir haben zwar einige Dinge ausprobiert, aber wenn wir einen Bereich verbessern konnten, wurde ein anderer Teil schlechter. Echte Fortschritte sind schwierig zu erreichen. Wir haben es das gesamte Wochenende versucht, aber es war nicht möglich», sagte Bulega am Sonntagnachmittag in kleiner Journalistenrunde achselzuckend. «Das zweite Rennen war kein Spaß. Nach vorn hatte ich einen großen Rückstand und auf den Dritten hatte ich einen ordentlichen Vorsprung. Unterhaltsam war das wahrlich nicht, aber es war das Maximum, was wir hier erreichen konnten.»

Acht Sekunden bekam der 25-Jährige von Razgatlioglu im zweiten Rennen aufgebrummt – in diesem Sport eine Welt! Wie der Ducati-Werkspilot bei der Siegerehrung fast abfällig den Pokal für Platz 2 entgegennahm, sprach Bände.

«Wenn wir bei der Abstimmung im richtigen Fenster sind, kann ich 100 Prozent meiner Leistung abrufen. Das Problem ist, dass das in Magny-Cours der Fall war. Ich sehe nichts, was wir derzeit verbessern können», forderte der Italiener mehr Anstrengungen seitens Ducati. «Ich versuche immer, der beste Ducati-Pilot zu sein. Aus meiner Sicht haben wir das Potenzial unseres Pakets voll ausgenutzt und es ist unmöglich, damit schneller zu sein. In Aragón könnte es etwas besser für uns laufen. Richtungswechsel sind mit der Ducati nicht leicht, deswegen war Magny-Cours nicht die beste Rennstrecke für uns.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,087 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,123
4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 13,806
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,293
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,039
7. Xavi Vierge (E) Honda + 17,674
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,394
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,002
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 20,030
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 20,992
12. Axel Bassani (I) Bimota + 22,689
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,930
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 29,732
15. Sergio Garcia (E) Honda + 31,143
16. Andrea Iannone (I) Ducati + 34,476
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 34,773
18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Yari Montella (I) Ducati
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Ryan Vickers (GB) Yamaha
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Tito Rabat (E) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,712 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 7,674
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,854
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,660
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,287
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,527
8. Axel Bassani (I) Bimota + 11,700
9. Xavi Vierge (E) Honda + 11,851
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,989
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 14,502
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 16,067
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 16,219
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 22,838
16. Sergio Garcia (E) Honda + 25,555
17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,781
18. Tito Rabat (E) Honda + 27,439
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 43,358
- Yari Montella (I) Ducati
- Alvaro Bautista (E) Ducati
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Ryan Vickers (GB) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,597 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 10,979
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 17,793
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,648
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 26,031
7. Axel Bassani (I) Bimota + 26,509
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,229
9. Sam Lowes (GB) Ducati + 32,931
10. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 39,617
11. Sergio Garcia (E) Honda + 40,970
12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 49,714
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 57,520
14. Tito Rabat (E) Honda + > 1 min
15. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
16. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min
17. Xavi Vierge (E) Honda + > 1 min
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
19. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
20. Jonathan Rea (GB) Yamaha + > 1 min
21. Michael vd Mark (NL) BMW + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Yari Montella (I) Ducati
- Andrea Iannone (I) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

Videos

Thema der Woche

Ducati macht Rückschritt, Marquez den Unterschied

Von Michael Scott
Kolumnist Michael Scott über den Unterschied, den ein einzelner Fahrer machen kann – und den Unterschied zwischen zwei einander ähnelnden Motorrädern. Warum Ducati einen Rückschritt gemacht hat.
» weiterlesen
 

