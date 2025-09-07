Nicolò Bulega (2./Ducati): Ratlos und frustriert

Nicolò Bulega ist kein Mensch, der zu übertriebenen Emotionen neigt. Beim Superbike-Meeting in Magny-Cours stand dem Ducati-Werkspiloten nach drei zweiten Plätzen aber die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.

Zweiter der Superpole sowie zweite Plätze im ersten Rennen, Superpole-Race und zweiten Lauf. Immer bester Ducati-Pilot und nur Toprak Razgatlioglu war schneller – Nicolò Bulega braucht sich keine Vorwürfe zu machen, aber am Ende ändert das nichts an der Demütigung, die der Italiener in Magny-Cours wegstecken musste. Denn der BMW-Star setzt sich in der Gesamtwertung nach zwölf Siegen in Serie zunehmend ab und es scheint momentan kein Kraut gegen die Dominanz des aktuellen Weltmeisters gewachsen zu sein.

«Wir haben zwar einige Dinge ausprobiert, aber wenn wir einen Bereich verbessern konnten, wurde ein anderer Teil schlechter. Echte Fortschritte sind schwierig zu erreichen. Wir haben es das gesamte Wochenende versucht, aber es war nicht möglich», sagte Bulega am Sonntagnachmittag in kleiner Journalistenrunde achselzuckend. «Das zweite Rennen war kein Spaß. Nach vorn hatte ich einen großen Rückstand und auf den Dritten hatte ich einen ordentlichen Vorsprung. Unterhaltsam war das wahrlich nicht, aber es war das Maximum, was wir hier erreichen konnten.»

Acht Sekunden bekam der 25-Jährige von Razgatlioglu im zweiten Rennen aufgebrummt – in diesem Sport eine Welt! Wie der Ducati-Werkspilot bei der Siegerehrung fast abfällig den Pokal für Platz 2 entgegennahm, sprach Bände.

«Wenn wir bei der Abstimmung im richtigen Fenster sind, kann ich 100 Prozent meiner Leistung abrufen. Das Problem ist, dass das in Magny-Cours der Fall war. Ich sehe nichts, was wir derzeit verbessern können», forderte der Italiener mehr Anstrengungen seitens Ducati. «Ich versuche immer, der beste Ducati-Pilot zu sein. Aus meiner Sicht haben wir das Potenzial unseres Pakets voll ausgenutzt und es ist unmöglich, damit schneller zu sein. In Aragón könnte es etwas besser für uns laufen. Richtungswechsel sind mit der Ducati nicht leicht, deswegen war Magny-Cours nicht die beste Rennstrecke für uns.»