Michelin: Die Zukunft der Superbike-WM beginnt bald

Seit 2004 werden in der Superbike-WM Einheitsreifen von Pirelli eingesetzt, aber diese Ära endet in einem Jahr. Nachfolger Michelin bereitet seine Rückkehr in die seriennahen Weltmeisterschaft sorgfältig vor.

Ab der Superbike-WM 2027 tauschen die beiden Reifenhersteller Pirelli und Michelin die Plätze. Während die Italiener in die MotoGP einsteigen, übernehmen die Franzosen in der Superbike-WM. Die Franzosen werden neben der Top-Kategorie auch die Supersport-WM, die neue Sportbike-WM sowie die Frauen-WM ausrüsten.

Michelin beginnt nicht bei null, in der französischen Meisterschaft und der Endurance-WM werden Slick-Reifen von Michelin eingesetzt. Es wird auch einen begrenzten Know-how-Transfer aus der Prototypen-Serie geben. Klar ist: Die Entwicklung der zukünftigen Superbike-Reifen hat längst begonnen!

Motorsport-Direktor Piero Taramasso von Michelin plante den ersten Test unmittelbar nach dem Saisonfinale in Jerez am 19. Oktober. Beim Meeting in Magny-Cours brachten unsere Kollegen von GPOne in Erfahrung, dass der erste Test bis Anfang Januar über die Bühne gegangen sein soll, sehr wahrscheinlich auf der Rennstrecke in Jerez de la Frontera. Einen ersten Eindruck von den Michelin werden die Testfahrer der Werke bekommen.