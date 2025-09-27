Wie man Lauf 1 der Superbike-WM in Aragon sehen kann

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Kay Hettich
Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega kämpfen um den SBK-Titel 2025
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega kämpfen um den SBK-Titel 2025

Am Samstag finden im MotorLand Aragon eine Superpole und vier Rennen statt; Höhepunkt ist der erste Lauf der Superbike-WM. Wie und wo man Live-Bilder sehen kann.
Die Übertragungsrechte im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) einfach und überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

Seit dem Abschied von ServusTV aus Deutschland und der Schweiz ist der lineare Sendebetrieb jedoch eingestellt. Das Signal für den heimischen Markt in Österreich kann jedoch von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden. Über den linearen Sendebetrieb wird über das bevorstehende Meeting im MotorLand Aragón am Samstag und Sonntag jeweils ab 13:10 Uhr umfassend und live berichtet. Schon seit Freitag steht jedoch die digitale Plattform ServusTV On für Superbike-Fans parat, auch aus Deutschland und der Schweiz.

Eine Option in der DACH-Region ist der zu Discovery gehörende Sportsender Eurosport, der Rechte für ganz Europa erworben hat. Zuverlässig, im Sinne der Berücksichtigung der einzelnen Veranstaltungen im linearen Live-Sendebetrieb, ist Eurosport jedoch nicht und häufig wird die Übertragung auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 ausgestrahlt. Aus Aragón ist keine Live-Übertragung vorgesehen, jedoch Wiederholungen am frühen Nachmittag.

Aber auch Discovery bietet über den Eurosport-Player eine digitale Plattform, um die Superbike-WM auf verschiedenen Endgeräten live zu empfangen. Ein Vorteil des zu Discovery gehörenden Senders wäre, dass nicht nur die seriennahe Weltmeisterschaft, sondern alle zum Portfolio zählenden Sportarten enthalten sind.

Die dritte Möglichkeit bietet der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar für die restliche Saison für nur noch 9,99 Euro. Der Video-Pass ermöglicht nicht nur den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden; inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basic-Tarif enthalten ist. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.

Zeitplan der Superbike-WM 2025 in Aragon
Samstag, 27. September
Ortszeit Dauer Serie Session
09:00 20 min SBK-WM FP3
09:30 10 SSP-WM WUP1
09:50 10 SSP-300 WUP1
10:15 9 Rd. R3 WorldCup Race 1
11:00 15 SBK-WM Superpole
12:35 15 SSP-WM Race 1
14:00 18 SBK-WM Race 1
15:15 11 SSP-300 Race 1
Sonntag, 28. September
Ortszeit Dauer Serie Session
09:00 10 min SBK-WM WUP
09:20 10 SSP-WM WUP 2
09:40 10 SSP-300 WUP 2
10:05 9 Rd. R3 WorldCup Race 2
11:00 10 Rd. SBK-WM Superpole Race
12:35 15 SSP-WM Race 2
14:00 18 SBK-WM Race 2
15:15 11 SSP-300 Race 2

