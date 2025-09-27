Bulega: WM-Erfolg gegen Toprak ist nicht mehr wert

Nicolo Bulega macht sich keinen Druck beim WM-Duell mit Toprak Razgatlioglu und ist überzeugt, dass der WM-Titel in diesem Jahr keinen größeren Wert hat als im kommenden Jahr, wenn Razgatlioglu in der MotoGP fährt.

Vor dem zehnten von zwölf Rennwochenenden der Superbike-WM 2025 liegt Ducati-Pilot 39 Punkte hinter Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu. Bulega befand sich im ersten Drittel der Saison auf Titelkurs, verlor im Sommer aber regelmäßig Punkte auf Razgatlioglu. In Aragon muss Bulega Boden gutmachen. Andernfalls kann Razgatlioglu bereits bei der vorletzten Station der Saison den Titel sicherstellen.

Im kommenden Jahr trifft Bulega dann in der Superbike-WM auf einige neue Gegner. Sein größter Herausforderer wechselt in die MotoGP. Deshalb steht die Frage im Raum, ob ein Titel gegen Razgatlioglu eine größere Bedeutung hat.

«Jedes Jahr gibt es einen Fahrer, der den Titel verdient», stellt Bulega klar und erinnert an die Ära von Rekord-Champion Jonathan Rea, der von 2015 bis 2020 eine beeindruckende Serie hinlegte: «Johnny hat viele Titel gewonnen. Manche sagen, er hätte gewonnen, weil er keine ernsthaften Gegner hatte. Ich sehe das anders.»

«Klar, Toprak ist ein extrem starker Fahrer, und es wäre fantastisch, ihn direkt auf der Strecke im Titelkampf zu schlagen. Aber wenn nächstes Jahr ein anderer Spitzenfahrer auftaucht, will ich diesen Fahrer besiegen. Für mich spielt das keine Rolle», erklärte Bulega nüchtern.

«Toprak ist stark, aber er ist nicht der einzige erstklassige Fahrer der Welt», hielt Bulega fest und schaute auf die Herausforderung in der kommenden Saison: «Ich habe gehört, dass Oliveira zu BMW wechselt. Oliveira ist ebenfalls ein hervorragender Fahrer – ein weiterer Konkurrent, den ich schlagen will.»