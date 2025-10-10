Estoril, FP2: Bulega vor Razgatlioglu – Bimota stark
Nicolo Bulega sorgte für die Freitagsbestzeit
Beim Meeting in Estoril fehlt Domi Aegerter (Yamaha) und nach dem ersten Training auch Danilo Petrucci (Ducati), die sich beide an der rechten Hand verletzt haben. Mit Wildcard treten Bobby Fong (Yamaha) aus der MotoAmerica und Honda-Testfahrer Tetsuta Nagashima an. Der Malaysier Zaqhwan Zaidi ist an diesem Wochenende in der ARRC im Einsatz und wird bei Petronas Honda von Lokalmatador Ivo Lopes ersetzt.
Am Vormittag war BMW-Star Toprak Razgatlioglu in 1:36,054 min um 0,2 sec schneller als Ducati-Aushängeschild Nicolò Bulega und 0,5 sec schneller als Bimota-Pilot Alex Lowes. Für die erste ansprechende Rundenzeit im FP2 sorgte Jonathan Rea in 1:36,840 min nach sechs Minuten; dahinter reihten sich zunächst Razgatlioglu, Alex Lowes und Axel Bassani (Bimota) und Xavi Vierge (Honda) ein. Nur eine Runde später setzte sich der WM-Leader in 1:36,629 min an die Spitze und Bulega verbesserte sich hinter Rea auf Platz 3.
Nach zehn Minuten setzte sich Bulega in 1:36,432 min an die Spitze und auch Rea steigerte sich vorbei an Razgatlioglu auf Platz 2. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde drehte der Ducati-Pilot im Vorjahr im Sprint in 1:36,178 min. Den Pole-Rekord hält Rea seit 2022 mit 1:35,346 min, damals noch mit Kawasaki. Während Razgatlioglu die Boxengasse ansteuerte, fuhr Bulega weiter schnelle Runden und hatte sich auf eine 1:36,307 min gesteigert.
Bei Halbzeit der Session hatte Razgatlioglu in 1:36,010 min das Kommando übernommen. Die Top-7 fuhren unter 1:37 min, davon vier Ducati sowie je eine BMW, Yamaha und Bimota. Rückkehrer Iker Lecuona pfefferte seine Honda mit viel Speed ins Kiesbett. Das Motorrad überschlug sich mehrfach und wurde dabei ordentlich ramponiert.
Zwölf Minuten vor dem Ende wurden gelbe Flaggen geschwenkt: Tito Rabat (Honda) war gestürzt und benötigte eine Weile, bis er sich wieder gesammelt hatte. Sein Motorrad wurde indes von den Streckenposten zusammengeklaubt. Erstaunlich: Der Haudegen hatte sich gerade auf die elfte Position verbessert!
Allmählich bereiteten sich die Piloten zur Vorbereitung auf die Superpole am Samstagvormittag auf eine schnelle Runde vor. In 1:35,778 min preschte Bulega bei noch acht Minuten an die Spitze!
Doch in den letzten Minuten passierte auf den vorderen Positionen nicht mehr viel. Den ersten Trainingstag beendete Bulega vor Razgatlioglu und Alex Lowes auf Platz 1. Ryan Vickers überraschte als zweitbester Ducati-Pilot auf Platz 5. Dann Rea (6.) als bester Yamaha-Pilot, gefolgt von Xavi Vierge (Honda).
|Kombinierte Zeiten Superbike-WM 2025, Estoril:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Zeit
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|1:35,778 min
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|1:36,010
|+ 0,232 sec
|3.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|1:36,348
|+ 0,570
|4.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|1:36,401
|+ 0,623
|5.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|1:36,425
|+ 0,647
|6.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|1:36,539
|+ 0,761
|7.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|1:36,604
|+ 0,826
|8.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|1:36,619
|+ 0,841
|9.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|1:36,631
|+ 0,853
|10.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|1:36,655
|+ 0,877
|11.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|1:36,685
|+ 0,907
|12.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|1:36,688
|+ 0,910
|13.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|1:36,743
|+ 0,965
|14.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|1:37,036
|+ 1,258
|15.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|1:37,068
|+ 1,290
|16.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|1:37,078
|+ 1,300
|17.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|1:37,079
|+ 1,301
|18.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|1:37,103
|+ 1,325
|19.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|1:37,109
|+ 1,331
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|1:37,257
|+ 1,479
|21.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|1:37,477
|+ 1,699
|22.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|1:37,940
|+ 2,162
|23.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|1:38,414
|+ 2,636
|24.
|Ivo Lopes (P)
|Honda
|1:38,792
|+ 3,014
|Zeiten Superbike-WM 2025, Estoril, FP2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Zeit
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|1:35,778 min
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|1:36,010
|+ 0,232 sec
|3.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|1:36,348
|+ 0,570
|4.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|1:36,401
|+ 0,623
|5.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|1:36,425
|+ 0,647
|6.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|1:36,539
|+ 0,761
|7.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|1:36,604
|+ 0,826
|8.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|1:36,619
|+ 0,841
|9.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|1:36,655
|+ 0,877
|10.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|1:36,685
|+ 0,907
|11.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|1:36,688
|+ 0,910
|12.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|1:36,729
|+ 0,951
|13.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|1:36,743
|+ 0,965
|14.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|1:37,068
|+ 1,290
|15.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|1:37,078
|+ 1,300
|16.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|1:37,079
|+ 1,301
|17.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|1:37,109
|+ 1,331
|18.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|1:37,252
|+ 1,474
|19.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|1:37,257
|+ 1,479
|20.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|1:37,477
|+ 1,699
|21.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|1:37,940
|+ 2,162
|22.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|1:38,414
|+ 2,636
|23.
|Ivo Lopes (P)
|Honda
|1:38,792
|+ 3,014
|Zeiten Superbike-WM 2025, Estoril, FP1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Zeit
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|1:36,054 min
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|1:36,280
|+ 0,226 sec
|3.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|1:36,620
|+ 0,566
|4.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|1:36,631
|+ 0,577
|5.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|1:36,674
|+ 0,620
|6.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|1:36,742
|+ 0,688
|7.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|1:36,790
|+ 0,736
|8.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|1:36,907
|+ 0,853
|9.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|1:37,036
|+ 0,982
|10.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|1:37,100
|+ 1,046
|11.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|1:37,103
|+ 1,049
|12.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|1:37,293
|+ 1,239
|13.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|1:37,294
|+ 1,240
|14.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|1:37,350
|+ 1,296
|15.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|1:37,365
|+ 1,311
|16.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|1:37,399
|+ 1,345
|17.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|1:37,464
|+ 1,410
|18.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|1:37,579
|+ 1,525
|19.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|1:37,581
|+ 1,527
|20.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|1:37,941
|+ 1,887
|21.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|1:38,353
|+ 2,299
|22.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|1:39,255
|+ 3,201
|23.
|Ivo Lopes (P)
|Honda
|1:39,882
|+ 3,828
|24.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|1:40,701
|+ 4,647