MotoGP: Topraks Startnummer steht fest

Estoril, FP1: Toprak klar vor Ducati, Bimota, Honda

Von Ivo Schützbach
Toprak Razgatlioglu
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu

Bei sommerlichen Bedingungen sorgte Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) im FP1 der Superbike-WM in Estoril am Freitagmittag für die Bestzeit. Alle sechs Hersteller präsentieren sich in Portugal konkurrenzfähig.
Stimmt die Wettervorhersage, wird es in Estoril nahe der portugiesischen Hauptstadt Lissabon jeden Tag etwas wärmer und wir erreichen an den Nachmittagen sommerliche Temperaturen. Zu Beginn des ersten Superbike-Trainings am Freitag um 11.35 Uhr MEZ hatte es bereits 26 Grad Celsius, die Asphalttemperatur betrug 27 Grad.

Dominique Aegerter (GRT Yamaha) bekam wegen des gebrochenen 5. Mittelhandknochens rechts keine Freigabe für das Wochenende, Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) ist mit einer ähnlichen Verletzung dabei.

Petronas Honda lässt statt dem Malaysier Zaqhwan Zaidi den Portugiesen Ivo Lopes fahren, der Amerikaner Bobby Fong (Yamaha) und der Japaner Tetsuta Nagashima starten mit Wildcard.

WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) sorgte mit 1:36,054 min für die erste nennenswerte Bestzeit, der Türke lag damit über vier Zehntelsekunden vor dem Zweiten Nicolo Bulega und 0,577 sec vor dem Dritten Andrea Iannone (beide Ducati).

Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält Jonathan Rea (Kawasaki) seit 2022 mit 1:35,346 min, die schnellste Rennrunde drehte Bulega (Ducati) im Vorjahr im Sprint in 1:36,178 min.

Der Türke blieb mit seiner Marke bis zum Schluss vorne, ihm folgen Bulega, Alex Lowes (Bimota), Iannone, Axel Bassani (Bimota), Xavi Vierge (Honda), Andrea Locatelli, Johnny Rea (beide Yamaha) sowie das Ducati-Duo Petrucci und Alvaro Bautista. Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki im Feld wurde 12.

Zeiten Superbike-WM 2025, Estoril, FP1:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:36,054 min
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:36,280 + 0,226 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota 1:36,620 + 0,566
4. Andrea Iannone (I) Ducati 1:36,631 + 0,577
5. Axel Bassani (I) Bimota 1:36,674 + 0,620
6. Xavi Vierge (E) Honda 1:36,742 + 0,688
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:36,790 + 0,736
8. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:36,907 + 0,853
9. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:37,036 + 0,982
10. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:37,100 + 1,046
11. Iker Lecuona (E) Honda 1:37,103 + 1,049
12. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:37,293 + 1,239
13. Sam Lowes (GB) Ducati 1:37,294 + 1,240
14. Tito Rabat (E) Honda 1:37,350 + 1,296
15. Yari Montella (I) Ducati 1:37,365 + 1,311
16. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:37,399 + 1,345
17. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:37,464 + 1,410
18. Michael vd Mark (NL) BMW 1:37,579 + 1,525
19. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:37,581 + 1,527
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:37,941 + 1,887
21. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:38,353 + 2,299
22. Bobby Fong (USA) Yamaha 1:39,255 + 3,201
23. Ivo Lopes (P) Honda 1:39,882 + 3,828
24. Tetsuta Nagashima (J) Honda 1:40,701 + 4,647

