Alex Lowes (Bimota): «Das ist unser größtes Problem»

Von Kay Hettich
Alex Lowes
© Gold & Goose

Alex Lowes

Für Bimota ist das vorletzte Meeting der Superbike-WM 2025 eine weitere Herausforderung, doch als Dritter am Freitag bewies Alex Lowes eindrucksvoll, dass man in Estoril ‹best of the rest› sein kann.
Man muss nur das Layout der Rennstrecke in Estoril anschauen, um die Stärken und Schwächen der Bimota zu erkennen. Die Werkspiloten Alex Lowes und Axel Bassani loben das eigenwillig konstruierte Chassis der KB998, bemängeln aber die fehlende Leistung des aus der Kawasaki ZX-10RR stammenden Motors – und die Gerade in Estoril misst fast einen Kilometer!

Dennoch gelang Lowes im zweiten Training in 1:36,348 min eine famose Rundenzeit, die den Engländer in der kombinierten Zeitenliste auf Platz 3 brachte. Unmittelbar dahinter sein italienischer Teamkollege auf Platz 4.

«Ein guter Tag. Ich konnte ab der ersten Runde ziemlich flotte Runden fahren», erzählte Lowes im Fahrerlager von Estoril. «Das Vertrauen mit dem Bike auf dieser Strecke ist richtig gut. Im Grunde funktioniert unser Motorrad in allen Bereichen, nur sind wir halt auf der Geraden nicht bei den Schnellsten – das ist unser größtes Problem. Also müssen wir uns auf die Bereiche konzentrieren, wo wir noch etwas herausholen können. In Sektor 1 sind wir schon recht gut, das Bike und auch ich fahrerisch. Im zweiten Sektor muss ich definitiv an mir arbeiten, da ist Axel stärker. Das sind die beiden Punkte und danach gilt es, das Beste daraus zu machen.»

Im MotorLand Aragón – die spanische Piste hat ebenfalls eine lange Gerade – fuhr der Familienvater die Plätze 5, 6 und 6 ein. Was ist in Portugal möglich?

«Natürlich werde ich versuchen, auf das Podium zu fahren», beteuerte Lowes. «Mit einer guten Superpole und einem soliden Start sehe ich keinen Grund, warum wir nicht best of the rest sein können. Ansonsten halt Top-5 oder Top-6.»

Kombinierte Zeiten FP1/FP2, Superbike-WM 2025, Estoril:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:35,778 min
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:36,010 + 0,232 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota 1:36,348 + 0,570
4. Axel Bassani (I) Bimota 1:36,401 + 0,623
5. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:36,425 + 0,647
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:36,539 + 0,761
7. Xavi Vierge (E) Honda 1:36,604 + 0,826
8. Sam Lowes (GB) Ducati 1:36,619 + 0,841
9. Andrea Iannone (I) Ducati 1:36,631 + 0,853
10. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:36,655 + 0,877
11. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:36,685 + 0,907
12. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:36,688 + 0,910
13. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:36,743 + 0,965
14. Danilo Petrucci (I) Ducati 1:37,036 + 1,258
15. Michael vd Mark (NL) BMW 1:37,068 + 1,290
16. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:37,078 + 1,300
17. Yari Montella (I) Ducati 1:37,079 + 1,301
18. Iker Lecuona (E) Honda 1:37,103 + 1,325
19. Tito Rabat (E) Honda 1:37,109 + 1,331
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:37,257 + 1,479
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:37,477 + 1,699
22. Bobby Fong (USA) Yamaha 1:37,940 + 2,162
23. Tetsuta Nagashima (J) Honda 1:38,414 + 2,636
24. Ivo Lopes (P) Honda 1:38,792 + 3,014

