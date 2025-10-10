Karierte Flagge irritierte Nicolò Bulega (1./Ducati)

Mit der Freitagsbestzeit setzte Nicolò Bulega beim Superbike-Meeting in Estoril ein Ausrufezeichen. Nur eine zu früh geschwenkte karierte Flagge konnte den Ducati-Piloten kurzzeitig einbremsen.

Nur Nicolò Bulega gelang am Freitag eine Rundenzeit unter 1:36 min. Auf seiner schnellsten Runde preschte der Ducati-Werkspilot in 1:35,778 min über die Linie und distanzierte Estoril-Spezialist Toprak Razgatlioglu (BMW) um 0,232 sec. Dies kann als Kampfansage des Italieners verstanden werden, dass er die WM-Entscheidung bis zum Saisonfinale in Jerez vertagen und einen Hattrick des Türken verhindern möchte.

Insgesamt hatte der Italiener einen problemlosen ersten Trainingstag. Sowohl auf eine schnelle Runde als auch auf die Distanz scheint der WM-Zweite auf ein intensives Duell mit Razgatlioglu vorbereitet zu sein.

«Ich bin zufrieden, das Gefühl ist gut. Normalerweise läuft es am Freitag bei mir nicht optimal, aber hier war es in Ordnung», analysierte Bulega. «Ein paar Bereiche am Motorrad können wir wohl noch verbessern, es funktioniert aber schon recht gut. Unsere Race-Pace passt auch so weit, allerdings kam ich bei meinem zweiten Run zu früh wieder an die Box, weil ich glaubte, die Session wäre vorbei. Man machte offenbar einen Fehler, denn man zeigte mir die karierte Flagge. Laut meines Dashboards waren es jedoch noch 15 Minuten, was mich ziemlich durcheinanderbrachte. Wir haben auf das Problem hingewiesen und es war ein Fehler. Danach bin ich zurück auf die Strecke und konnte gleich wieder eine ordentliche Pace fahren.»

In welchen Bereichen der Rennstrecke fühlt sich Bulega noch nicht optimal? «Im dritten Sektor», antwortete der 26-Jährige prompt. «Wenn man nach der engen der Schikane in die langgezogene Rechtskurve beschleunigt – dort müssen wir besser werden. Von den Kurven 7 bis 12, da passt mein Gefühl nicht zu 100 Prozent.»