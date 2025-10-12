Verletzung von Danilo Petrucci durchkreuzt BMW-Pläne

Nach dem Saisonfinale der Superbike-WM in Jerez (17.–19. Oktober) geht es mit dem ersten Wintertest Schlag auf Schlag weiter. Dort werden wir einige Premieren sehen – BMW ist voraussichtlich nicht dabei.

Am nächsten Wochenende ist in Jerez de la Frontera, im südlichsten Zipfel Spaniens, der letzte Event der Superbike-WM 2025. Am folgenden Dienstag und Mittwoch (21./22. Oktober) findet auf gleicher Strecke der erste Wintertest statt. Nummer 2 ist, ebenfalls in Jerez, auf 26./27. November angesetzt.

Im ersten Test erleben wir in den Werksteams die Premieren von Xavi Vierge und Stefano Manzi bei Yamaha sowie von Iker Lecuona mit Ducati.



Honda hat keinen seiner nächstjährigen Stammfahrer zur Verfügung, weil die MotoGP-Saison noch läuft und Scott Dixon und Somkiat Chantra in Malaysia sind.

BMW muss auf Miguel Oliveira verzichten, für den das Gleiche gilt. Der deutsche Hersteller wollte trotzdem dabei sein, um Neuzugang Danilo Petrucci den ersten Eindruck von der M1000RR so früh wie möglich zu verschaffen. Außerdem sind die Chancen auf gutes Wetter und höhere Temperaturen Im Oktober deutlich größer als Ende November.

Doch der Italiener brach sich vergangene Woche im Fitnessstudio den vierten Mittelhandknochen rechts und wird am Montag, 13. Oktober, von Dr. Ceccarelli in Italien operiert. Petrucci hat von früheren Verletzungen insgesamt 20 Schrauben und zwei Platten in der Hand, die Operation soll für Ordnung und schnelle Genesung sorgen.

BMW wird den ersten Jerez-Test voraussichtlich abblasen. Denn selbst wenn «Petrux» nach seiner Operation beim Saisonfinale dabei sein kann, für ihn geht es um den dritten WM-Rang mit dem Team Barni Spark Ducati, dann wird das ein gesundheitlicher Balanceakt auf Messers Schneide, der sich nicht positiv auf die Heilung auswirkt. Da braucht er mit einem Tag Pause nicht auch noch einen Test.