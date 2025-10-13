Bulega: Das Einzige, was du gegen Toprak tun kannst!

In Estoril hielt Ducati-Pilot Nicolo Bulega mit starken Leistungen seine Chance auf den Superbike-WM-Titel aufrecht. Beim Showdown in Jerez möchte er Toprak Razgatlioglu (BMW) erneut besiegen. Er erlebt dort ein Déjà-vu.

Beim Superbike-Meeting in Estoril hätte BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu alles klar machen und seinen drittel WM-Titel vorzeitig einfahren können. Der WM-Zweite Nicolo Bulega hatte etwas dagegen und hielt den Titelkampf mit den Rängen 2, 2 und 1 offen.

Insbesondere im zweiten Hauptrennen am Sonntag zeigte der Ducati-Pilot eine bärenstarke Leistung. Er überquerte die Ziellinie fast fünf Sekunden vor Razgatlioglu. Teamkollege Alvaro Bautista, der Dritter wurde, hatte über 15 Sekunden Rückstand auf Bulega.

Somit läuft es auf einen Showdown am kommenden Wochenende in Jerez hinaus. Dort gibt es in den letzten drei Rennen maximal 62 Punkte zu holen. Bulega reist mit einem Rückstand von 39 Punkten auf Razgatlioglu nach Südspanien.

Bereits Ende September in Aragon lief es gut für Bulega, als er zwei Siege einfuhr. Zuvor beendete er die meisten Saisonrennen hinter seinem türkischen Rivalen. Ist es im Hinblick auf die WM bitter, dass die Siege erst so spät kommen? «Es ist immer wichtig zu gewinnen. Vielleicht kam es etwas verzögert, aber während der Saison sind ein paar Dinge passiert, wo ich einfach Pech hatte. Aber ich bin mit mir selbst im Reinen», betonte Bulega.

Der Circuito de Jerez liegt Bulega – er konnte dort schon einige schöne Erfolge erzielen. «Ich versuche, in Jerez erneut zu gewinnen. Es ist eine meiner Lieblingsstrecken – dort holte ich mein erstes Moto3-Podium. Letztes Jahr habe ich in Jerez zwei Rennen gewonnen und ich konnte mit Toprak kämpfen – mit der roten Flagge in Rennen 2 lief es etwas unglücklich. Ich war aber sehr schnell», blickte der Italiener zurück.

In Jerez wird Bulega ein Déjà-vu erleben. Auch letztes Jahr wurde dort die WM am letzten Rennwochenende entschieden – damals hatte er vor den letzten drei Saisonrennen 46 Punkte Rückstand auf Toprak. Hat er daraus etwas gelernt? «Nein, denn das Einzige, was du gegen Toprak machen kannst, ist gewinnen», stellte der 25-Jährige klar. «Ich versuche einfach, Rennen zu gewinnen – dann werden wir sehen, was zum Saisonende herausschaut».

Wird er in Jerez dennoch eine andere Herangehensweise haben? «Nein, ich ändere meine Einstellung nie. Ich versuche schnell zu sein und am Wochenende hart zu arbeiten, um für die Rennen eine gute Pace zu haben», sagte Bulega. «Normalerweise kann ich mich während des Wochenendes immer steigern. Am Freitag starte ich ganz okay, am Samstag bin ich gut, aber nicht herausragend. Am Sonntag läuft es dann besser. Ich versuche, in Jerez schon am Freitag stark zu sein.»