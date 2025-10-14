Jonathan Rea (Yamaha): Der Traum vom letzten Podium
Jonathan Rea
Sechster der Superpole, Fünfter im ersten Lauf und auf dem Niveau von Yamaha-Messlatte Andrea Locatelli – für Jonathan Rea begann sein vorletztes Superbike-Rennwochenende durchaus ansprechend. Seine Hoffnung, ein letztes Mal auf dem Podium zu stehen und die Saison versöhnlich zu beenden, bekam am Sonntag jedoch einen herben Dämpfer. Denn Rea stürzte im Superpole-Race auf Platz 5 liegend.
«Um ehrlich zu sein, hat mich das Superpole-Race ziemlich frustriert! Zu Beginn konnte ich mich auf den dritten Platz vorarbeiten, und als ich von Loka überholt wurde, war ich mir seiner Ambitionen auf den dritten Platz in der Meisterschaft bewusst. Ich wollte mich nicht zu sehr einmischen, zumal er das Tempo von Álvaro und den anderen mitgehen konnte», schilderte der 38-Jährige. «Nach ein paar Runden machte er jedoch keine Fortschritte mehr, sodass ich wieder in den Angriffsmodus schaltete. Ich fühlte mich wirklich gut und wir waren in den Sektoren 2 und 3 sehr stark. Ich dachte, wenn wir in der letzten Runde dabei sein könnten, wäre das meine Chance auf das Podium. Aber ich bin in Kurve 7 gestürzt, mit nur ein paar Grad mehr Schräglage als auf der Runde davor. Das sind die Margen, mit denen wir fahren. Das war sowohl für mich als auch für die Jungs frustrierend.»
Der zweite Lauf endete als Neunter ebenfalls nicht auf dem Niveau, was sich Rea vorgenommen hatte. Als Neunter büßte der 119-fache Superbike-Sieger 25 sec auf die Spitze ein.
«Wir hatten eine kleine Änderung vorgenommen, um etwas mehr Grip zu bekommen, aber ich hatte während des gesamten Rennens große Probleme mit der Hinterradtraktion. Insbesondere durch den Reifenverschleiß habe ich viel mehr Boden verloren als im ersten Lauf. Es war besser, das Motorrad ins Ziel zu bringen», erklärte der Rekordweltmeister enttäuscht. «Vielleicht haben wir mit den Änderungen an der Abstimmung die falsche Richtung eingeschlagen, aber man muss sich solche Dinge ansehen, um sich zu verbessern, und wir werden daraus lernen. Wir nehmen ein gutes Gefühl mit nach Jerez und wissen, dass wir um die Top-5 kämpfen und das Jahr möglicherweise stark beenden können.»
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 4,868 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 15,331
|4.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 17,333
|5.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 20,567
|6.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 22,205
|7.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 23,634
|8.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 24,480
|9.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 26,080
|10.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 29,579
|11.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 29,707
|12.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 31,657
|13.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 35,666
|14.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 38,164
|15.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 38,577
|16.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 39,119
|17.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|+ 51,801
|18.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|-
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|-
|Ivo Lopes (P)
|Honda
|-
|Michael Rinaldi (I)
|Honda
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Superpole-Race:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 0,545 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 8,942
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 10,060
|5.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 10,122
|6.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 10,936
|7.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 11,747
|8.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 12,762
|9.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 14,875
|10.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|+ 15,904
|11.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 16,521
|12.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 17,923
|13.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 19,027
|14.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 19,555
|15.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 27,494
|16.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|+ 30,356
|17.
|Ivo Lopes (P)
|Honda
|+ 30,398
|18.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ 33,515
|19.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 57,359
|-
|Tito Rabat (E)
|Honda
|-
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|-
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 1,948 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 14,729
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 16,563
|5.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 17,044
|6.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 18,575
|7.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 19,146
|8.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 19,614
|9.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 21,862
|10.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 29,025
|11.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 31,860
|12.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 33,950
|13.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 37,370
|14.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 43,684
|15.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 48,263
|16.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|+ 52,375
|17.
|Bobby Fong (USA)
|Yamaha
|+ 59,589
|18.
|Ivo Lopes (P)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Honda
|-
|Iker Lecuona (E)
|Yamaha
|-
|Yari Montella (I)
|Honda
|Superbike-WM 2025: Stand nach 33 von 36 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|580
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|541
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|292
|4.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|284
|5.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|284
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|193
|7.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|184
|8.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|157
|9.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|137
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|129
|11.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|113
|12.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|101
|13.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|100
|14.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|90
|15.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|86
|16.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|83
|17.
|Scott Redding (GB)
|Ducati
|76
|18.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|69
|19.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|40
|20.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|27
|21.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|25
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|10
|23.
|Tito Rabat (E)
|Yamaha
|9
|24.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|6
|25.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|2
|26.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1