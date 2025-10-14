Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Bautista attestiert Toprak Gedächtnislücken

Jonathan Rea (Yamaha): Der Traum vom letzten Podium

Von Kay Hettich
Jonathan Rea
© Gold & Goose

Jonathan Rea

Der positive Trend von Jonathan Rea wurde beim Superbike-Meeting in Estoril am Sonntag abrupt gestoppt. Beim Saisonfinale in Jerez hat der Yamaha-Pilot die letzte Chance, noch einmal auf das Podium zu steigen.
Sechster der Superpole, Fünfter im ersten Lauf und auf dem Niveau von Yamaha-Messlatte Andrea Locatelli – für Jonathan Rea begann sein vorletztes Superbike-Rennwochenende durchaus ansprechend. Seine Hoffnung, ein letztes Mal auf dem Podium zu stehen und die Saison versöhnlich zu beenden, bekam am Sonntag jedoch einen herben Dämpfer. Denn Rea stürzte im Superpole-Race auf Platz 5 liegend.

«Um ehrlich zu sein, hat mich das Superpole-Race ziemlich frustriert! Zu Beginn konnte ich mich auf den dritten Platz vorarbeiten, und als ich von Loka überholt wurde, war ich mir seiner Ambitionen auf den dritten Platz in der Meisterschaft bewusst. Ich wollte mich nicht zu sehr einmischen, zumal er das Tempo von Álvaro und den anderen mitgehen konnte», schilderte der 38-Jährige. «Nach ein paar Runden machte er jedoch keine Fortschritte mehr, sodass ich wieder in den Angriffsmodus schaltete. Ich fühlte mich wirklich gut und wir waren in den Sektoren 2 und 3 sehr stark. Ich dachte, wenn wir in der letzten Runde dabei sein könnten, wäre das meine Chance auf das Podium. Aber ich bin in Kurve 7 gestürzt, mit nur ein paar Grad mehr Schräglage als auf der Runde davor. Das sind die Margen, mit denen wir fahren. Das war sowohl für mich als auch für die Jungs frustrierend.»

Der zweite Lauf endete als Neunter ebenfalls nicht auf dem Niveau, was sich Rea vorgenommen hatte. Als Neunter büßte der 119-fache Superbike-Sieger 25 sec auf die Spitze ein.

«Wir hatten eine kleine Änderung vorgenommen, um etwas mehr Grip zu bekommen, aber ich hatte während des gesamten Rennens große Probleme mit der Hinterradtraktion. Insbesondere durch den Reifenverschleiß habe ich viel mehr Boden verloren als im ersten Lauf. Es war besser, das Motorrad ins Ziel zu bringen», erklärte der Rekordweltmeister enttäuscht. «Vielleicht haben wir mit den Änderungen an der Abstimmung die falsche Richtung eingeschlagen, aber man muss sich solche Dinge ansehen, um sich zu verbessern, und wir werden daraus lernen. Wir nehmen ein gutes Gefühl mit nach Jerez und wissen, dass wir um die Top-5 kämpfen und das Jahr möglicherweise stark beenden können.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 4,868 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 15,331
4. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,333
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,567
6. Xavi Vierge (E) Honda + 22,205
7. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 23,634
8. Axel Bassani (I) Bimota + 24,480
9. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 26,080
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 29,579
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,707
12. Andrea Iannone (I) Ducati + 31,657
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 35,666
14. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 38,164
15. Yari Montella (I) Ducati + 38,577
16. Tito Rabat (E) Honda + 39,119
17. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 51,801
18. Bobby Fong (USA) Yamaha + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Iker Lecuona (E) Honda
- Ivo Lopes (P) Honda
- Michael Rinaldi (I) Honda
Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,545 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 8,942
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 10,060
5. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,122
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 10,936
7. Xavi Vierge (E) Honda + 11,747
8. Axel Bassani (I) Bimota + 12,762
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 14,875
10. Iker Lecuona (E) Honda + 15,904
11. Ryan Vickers (GB) Ducati + 16,521
12. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 17,923
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,027
14. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 19,555
15. Alex Lowes (GB) Bimota + 27,494
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 30,356
17. Ivo Lopes (P) Honda + 30,398
18. Bobby Fong (USA) Yamaha + 33,515
19. Yari Montella (I) Ducati + 57,359
- Tito Rabat (E) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,948 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 14,729
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,563
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,044
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 18,575
7. Xavi Vierge (E) Honda + 19,146
8. Andrea Iannone (I) Ducati + 19,614
9. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 21,862
10. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,025
11. Axel Bassani (I) Bimota + 31,860
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 33,950
13. Tito Rabat (E) Honda + 37,370
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 43,684
15. Michael vd Mark (NL) BMW + 48,263
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 52,375
17. Bobby Fong (USA) Yamaha + 59,589
18. Ivo Lopes (P) Honda + > 1 min
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
- Iker Lecuona (E) Yamaha
- Yari Montella (I) Honda
Superbike-WM 2025: Stand nach 33 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 580
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 541
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 292
4. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 193
7. Sam Lowes (GB) Ducati 184
8. Xavi Vierge (E) Honda 157
9. Andrea Iannone (I) Ducati 137
10. Axel Bassani (I) Bimota 129
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 113
12. Michael vd Mark (NL) BMW 101
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 86
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 69
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 40
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 27
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 25
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

