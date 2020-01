Seitenwagen-WM

Seitenwagen-WM 2020: Zwei Termine in Deutschland

Lange hat es gedauert bis von der FIM ein provisorischer Terminkalender für die Seitenwagen-Weltmeisterschaft veröffentlicht wurde. Mit dem Lausitzring und Oschersleben gibt es zwei Termine in Deutschland.

Die Seitenwagen-Teams mussten lange warten bis sie mit der Planung für die Weltmeisterschaft. Der Weltverband FIM veröffentlichte heute einen ersten provisorischen Terminkalender. Auffallend ist, dass es wieder eine Veranstaltung in Großbritannien geben soll, wobei weder das genaue Datum, noch die Rennstrecke genannt wurden.

Vor einer Zuschauerkulisse, die es sonst nur beim Gamma Racing Day in Assen gibt, findet am dritten April-Wochenende der Auftakt der Weltmeisterschaft traditionellerweise wieder als Rahmenbewerb des 24-Stunden-Rennens auf dem Circuit Bugatti in Le Mans statt.

Erfreulicherweise wird es für die deutschsprachigen Teams zwei Veranstaltungen in Deutschland geben. Mitte Mai wird auf dem Lausitzring gefahren und am ersten Oktober-Wochenende könnte in Oschersleben eine Vorentscheidung im Titelkampf fallen.

Während noch ein Termin und eine Rennstrecke für den britischen WM-Lauf gesucht wird, finden sich der Pannonia Ring (Ende Juni), Grobnik/Rijeka (Ende August) und Assen (drittes September-Wochenende) wieder im Rennkalender. Das Finale wird wie schon in der abgelaufenen Saison in Estoril (Ende Oktober) über die Bühne gehen.

Die FIM hat mit Santander eine Vereinbarung getroffen, um bei der Promotion der FIM-Seitenwagen-Weltmeisterschaft zusammenzuarbeiten. Der offizielle Vertrag wird in Kürze unterzeichnet.

Provisorischer Terminkalender

19.04. Le Mans (Frankreich)

17.05. Lausitzring (Deutschland)

28.06. Pannonia Ring (Ungarn)

tba (Großbritannien)

30.08. Rijeka (Kroatien)

20.09. Assen (Niederlande)

04.10. Oschersleben (Deutschland)

25.10. Estoril (Portugal)