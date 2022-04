Bennie Streuer (Bonovo): Viel Arbeit vor Heimrennen

Nach der Enttäuscung in Le Mans haben sich Streuer/Kölsch für Assen einiges vorgenommen

Ein Wochenende zum Vergessen für Bennie Streuer/Kevin Kölsch beim Saisonauftakt in Le Mans. Vor dem Heimrennen im niederländischen Assen kommendes Wochenende gibt es für das Bonovo-Duo noch einiges zu erledigen.

Schon im ersten Zeittraining für den Saisonauftakt der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Le Mans lief es für Bennie Streuer und seinen neuen Beifahrer Kevin Kölsch alles andere als wunschgemäß. Probleme mit der Elektronik an ihrer Yamaha Adolf RS vereitelten eine schnelle Zeit. Für das niederländisch-deutsche Duo reichte es unter 16 Teams nur zu Platz 9.

Die Fehlersuche, die bis in die Nacht andauerte, war von Erfolg gekrönt. Im zweiten Qualifying, bei dem die Bedingungen gegenüber Q1 nicht mehr ganz so gut waren, erzielten Streuer/Kölsch den dritten Platz. In der kombinierten Zeitentabelle ergab es nur eine Position hinter ihren Bonovo-Teamkollegen Tim Reeves/Kevin Rousseau den sechsten Rang.

Im ersten Rennen gelang Streuer/Kölsch ein perfekter Start, der sie hinter Reeves/Rousseau und Todd Ellis/Emmanuelle Clement an die dritte Stelle brachte. Bis in die 14. von 18 Runden wurde mit Stephen Kershaw/Ryan Charlwood und dem Lokalmatador Ted Peugeot/Vincent Peugeot heftig um eine Position auf dem Podium gekämpft.

«Peugeot hat die Kontrolle über sein Gespann verloren. Unmittelbar vor uns hat er sich gedreht. Wir waren zu nahe dran. Es gab keinen Platz um auszuweichen, deshalb kam es zum Kontakt», berichtete Streuer, der wegen eines Schadens an der Radaufhängung aufgeben musste. «Schade, ich habe mich gut gefühlt, der dritte wäre heute möglich gewesen.»

Das zweite Rennen, das an seinem 38. Geburtstag stattfand, brachte ebenso wenig das erhoffte Resultat. Nach Rang 6 nach der ersten Runde waren Streuer/Kölsch drauf und dran auf die Spitze aufzuholen und sich in eine gute Ausgangsposition zu bringen. Auf Platz 5 liegend versagte ein Relais seinen Dienst und zwang die beiden erneut zur Aufgabe.

«Unser zweiter Start war nicht so super. Wir konnten dann aber aufholen, plötzlich hatten wir ein Problem mit der Elektronik. Wir hatten einfach das ganze Wochenende Pech», konnte der Weltmeister 2015 seine Enttäuschung nicht verbergen. «Jetzt hoffen wir, dass es nächste Woche bei meinem Heimrennen besser läuft.»

«Leider gab es für Bennie und Kevin zwei Ausfälle, aber sie waren jedes Mal in den Top-5, das lässt hoffen. Bennie muss jetzt das Bike vor seinem Heimrennen in Assen umbauen, weil bei der Kollision doch Einiges kaputt gegangen ist. Die Verkleidung muss repariert und neu lackiert werden», ergänzt Bonovo-Action-Teambesitzer Jürgen Röder.

Ergebnis, Le Mans, Rennen 1

1. Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F), Yamaha LCR, 18 Runden in 31:44,193 min. 2. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F), Yamaha Adolf RS, 3,065 sec. zur. 3. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), Yamaha LCR, +5,086 sec. 4. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), Yamaha LCR. 5. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH), Yamaha LCR. 6. Paul Leglisse/Mélanie Farnier (F), Yamaha LCR. 7. Claude Vinet/Cyril Vinet (F), Yamaha LCR. 8. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), Yamaha LCR. 9. Philippe Le Bail/Serge Leveau (F), Yamaha LCR. 10. Stéphane Gadet/Tristan Gadet (F), Yamaha LCR. 11. Philippe Gallerne/Jean-Philippe Bouchart (F), Kawasaki RCN. 12. Cédric Pierard/Arnaud Pierard (F), Yamaha LCR. 13. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), Yamaha Adolf RS. Schnellste Runde: Schlosser/Fries in 1:43,812 Rundenrekord).

Ergebnis, Le Mans, Rennen 2

1. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), Yamaha LCR, 18 Runden in 31:23,507 min. 2. Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F), Yamaha LCR, 6,021 sec. zur. 3. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F), Yamaha Adolf RS, +10,818 sec. 4. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), Yamaha LCR. 5. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), Yamaha LCR. 6. Paul Leglisse/Mélanie Farnier (F), Yamaha LCR. 7. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH), Yamaha LCR. 8. Harry Payne/Mark Wilkes (GB), Yamaha LCR. 9. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), Yamaha Adolf RS. 10. Cédric Pierard/Arnaud Pierard (F), Yamaha LCR. 11. Claude Vinet/Cyril Vinet (F), Yamaha LCR. 12. Philippe Le Bail/Serge Leveau (F), Yamaha LCR. 13. Philippe Gallerne/Jean-Philippe Bouchart (F), Kawasaki RCN. 14. Stéphane Gadet/Tristan Gadet (F), Yamaha LCR. Schnellste Runde: Schlosser/Fries in 1:43,504 (Rundenrekord).

WM-Stand (nach 2 von 16 Rennen):

1. Ellis, 45 Punkte. 2. Schlosser, 41. 3. Reeves, 36. 4. Kershaw, 26. 5. Wyssen und Leglisse, beide 20. 7. Vinet, 14. 8. Peugeot und Le Bail, beide 11. 10. Remse und Pierard, beide 10. 12. Payne, Gadet, Gallerne und Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), Yamaha LCR, alle 8.