Assen: Gelingt Schlosser/Fries der nächste Streich? 21.04.2022 - 06:34 Von Helmut Ohner

© Mark Walters Reeves (77), Schlosser (1), Ellis (6) und Kershaw (29) sorgten in Le Mans für Unterhaltung

Nur wenige Tage konnten sich die Seitenwagen-Teams nach dem WM-Auftakt in Le Mans etwas Ruhe gönnen. Am kommenden Wochenende geht es für Schlosser, Ellis, Reeves und Co. in Assen wieder um WM-Zähler.