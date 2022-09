Sidecar Festival: Volles Programm, moderate Preise

Am ersten Oktober-Wochenende kommen die Fans des Seitenwagen-Rennsports in Oschersleben auf ihre Kosten. In der IDM und der Sidecar-Trophy stehen die Finalläufe an, in der WM könnte eine Vorentscheidung fallen.

Beim Aufeinandertreffen der Seitenwagen-Teams in der Weltmeisterschaft geht es darum, sich für das Ende Oktober stattfindende Finale in Estoril (Portugal) eine gute Ausgangsposition zu sichern. Vor den beiden Rennen auf der 3,667 Kilometer langen Strecke in der Magdeburger Börde haben sich Ellis Todd/Emmanuelle Clement einen Vorsprung von 41 Punkten auf die Schweizer Titelverteidiger Markus Schlosser/Marcel Fries erarbeitet. Das britisch-französische Duo, das nicht nur auf den Rennstrecken, sondern auch im Privatleben ein Paar sind, hat sieben der zwölf Rennen, die bis jetzt ausgetragen wurden, für sich entschieden.

Dahinter liegen die Briten Stephen Kershaw/Ryan Kershaw, die mit je einem Sieg in Kroatien und Großbritannien sowie einem zweiten und einem dritten Platz in den letzten vier Rennen die meisten Punkte aller Teams einheimsten, ungefährdet an der dritten Stelle der Weltmeisterschaft. Zwischen den Eidgenossen Lukas Wyssen/Thomas Hofer, den Briten Harry Payne/Mark Wilkes, dem Niederländer Bennie Streuer und seinem deutschen Beifahrer Kevin Kölsch sowie den Franzosen Ted und Vincent Peugeot kann es noch spannend um den vierten Rang werden. Entscheidend wird sein, wie sie bei den deutschen WM-Läufen abschneiden werden.

Nur eine Woche nach den Rennen in Hockenheim kommt es in der Motorsport Arena Oschersleben zum großen Showdown in der IDM Seitenwagen. Nach den technischen Problemen von Tim Reeves/Kevin Rousseau auf dem Red Bull Ring und in Hockenheim übernahmen ihre Bonovo-Racing-Teamkollegen und die regierenden Meister Josef Sattler/Luca Schmidt die Meisterschaftsführung. Mit Pekka Päivärinta/Ilse de Haas hat ein weiteres Bonovo-Gespann Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek vom dritten Platz verdrängt. Max Zimmermann/Ronja Mahl liegen dürfen sich beim Finale in Oschersleben noch Chancen auf Rang 4 in der Endabrechnung ausrechnen.

Während die Seitenwagen in der IDM zweimal ran dürfen, gibt es in der Sidecar-Trophy drei Rennen. Unter normalen Umständen wären Enrico Werth/Werner Lüttke längst Gesamtsieger in der Klasse bis 600ccm. Weil es aber im zweiten Lauf doppelte Punkte gibt, Stefan Merkens/Enrico Roick trotz des 62,5-Punkte-Rückstands ihre deutschen Landsleute noch abfangen. Für die österreichische Paarung Franz Kapeller/Markus Billich geht es noch um Platz in der Endabrechnung. In der großen Klasse bis 1000ccm kommt es zwischen Hilbert Talens/Frank Claeys und Peter Schröder/Lukas Krieg zum Zweikampf um die Krone. Die beide Paare sind lediglich durch 26,5 Punkte getrennt.

Das Sidecar Festival in der Motorsport Arena Oschersleben besticht seit jeher durch seine Mischung aus historischem Motorsport und Weltmeisterschafts-Feeling zu moderaten Eintrittspreisen (hier geht es zu den Tickets). Alle Besucher haben freien Zugang zum Fahrerlager, um auch dort die Rennsport-Atmosphäre aufnehmen zu können und das eine oder andere Autogramm zu ergattern. Im Infield der Strecke hat man einen perfekten Blick auf das Renngeschehen. Für die kleinen Besucher wird es dort für die Pausen auch eine Hüpfburg geben. Am Abend werden ROAR!MACHINE mit feinstem Rock für die passende Stimmung sorgen!

Zeitplan Samstag, 1. Oktober 2022

08.30-08.50: FP1 Sidecar IDM

08.55-09.15: FP1 Sidecar Trophy

09.20-09.35: FP1 Classic Demo 1

09.40-09.55: FP1 Classic Demo 2

10.00-10.10: Track Inspektion FIM

10.15-10.45: FP1 Seitenwagen-WM

10.50-11.05: FP1 Camathias Cup

11.10-11.30: QP1 Sidecar IDM

11.35-11.55: QP1 Sidecar Trophy

12.00-12.15: FP2 Classic Demo 1

12.20-12.35: FP2 Classic Demo 2

12.45-13.05: QP1 Seitenwagen-WM

13.10-13.25: QP1 Camathias Cup

13.30-13.50: QP2 Sidecar IDM

14.05-14.35: Rennen Sidecar Trophy (6 Rd.)

14.55-15.05: QP2 Seitenwagen-WM

15.15-15.25: FP3 Classic Demo 1

15.30-15.45: FP3 Classic Demo 2

15.50-16.05: QP2 Camathias Cup

16.20-16.55: Rennen Sidecar Trophy (9 Rd.)

17.20-18.00: Rennen1 Seitenwagen-WM (21 Rd.)

Zeitplan Sonntag, 2. Oktober

09.00-09.10: Warm Up Sidecar IDM

09.15-09.25: Warm Up Sidecar Trophy

09.30-09.40: FIM Track Inspektion

09.45-10.00: Warm Up Seitenwagen-WM

10.05-10.20: FP4 Classic Demo 1

10.25-10.40: FP4 Classic Demo 2

11.00-11.40: Rennen1 Sidecar IDM (9 Rd.)

11.40-12.10: Pause

12.10-12.40: Rennen1 Camathias Cup

13.15-14.00: Rennen2 Seitenwagen-WM

14.10-14.35: Rennen3 Sidecar Trophy

14.40-14.55: FP5 Classic Demo 1

15.00-15.15: FP5 Classic Demo 2

15.25-15.45: Rennen2 Camathias Cup

16.00-16.40: Rennen2 Sidecar IDM (14 Rd.)

Seitenwagen-WM-Stand (nach 12 von 16 Rennen)

1. Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F), 255 Punkte. 2. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), 214. 3. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), 191. 4. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH), 121. 5. Harry Payne/Mark Wilkes (GB), 102. 6. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), 101. 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), 93. 8. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F), 68. 9. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 66. 10. Claude Vinet/Sébastien Arifon (F) 58. 11. Sam Christie/Tom Christie (GB), 43. 12. Cédric Pierard/Arnaud Pierard (B) 32. 13. Paul Leglise/Mélanie Farnier (F) 27. 14. Robb Biggs/Jake Lowther (GB), 26. 15. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F), 18. 16. Philippe Gallerne/Jean-Philippe Bouchart (F) 18. 17. Philippe Le Bail/Serge Leveau (F) 18. 18. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), 16. 19. Rupert Archer/Steve Thomas (GB), 14. 20. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), 10. 21. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), 9. 22. Stéphane Gadet/Tristan Gadet (F), 8.

Stand IDM Seitenwagen (nach 10 von 12 Rennen)

1. Josef Sattler/Luca Schmidt, 148 Punkte. 2. Tim Reeves/Kevin Rousseau, 137. 3. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas, 97. 4. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek, 86. 5. Max Zimmermann/Ronja Mahl, 82. 6. Janez Remse/Manfred Wechselberger, 71. 7. Eero Pärm/Lauri Lipstok, 70. 8. Lennard Göttlich/Uwe Neubert, 63. 9. Jakob Rutz/Thomas Hofer, 48. 10. Wiggert Kranenburg/Jermaine van Middegaal, 40. 11. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky, 38. 12. Wout Vermeule/Jarno Bouius, 5.

Stand Sidecar Trophy 600 (nach 11 von 14 Rennen)

1. Enrico Wirth/Werner Lüttke, 257,5 Punkte. 2. Stefan Merkens/Enrico Roick, 194. 3. Franz Kapeller/Markus Billich, 152,5. 4. Günter Bachmaier/Steffen Rhäder, 99. 5. Jürgen Damaschke/Jürgen Sabaschus, 97,5. 6. Rainer Crome/Tanja Crome, 87,5. 7. Markus Heck/Kathi Pendras, 66. 8. Roger Weekers/Remco Moers, 43. 9. Andre Hummeln/Kathi Arnschek, 29. 10. Joi Manninen/Tero Manninen, 25. 11. Michael Grabmüller/Ronja Mahl, 24. 12. Renzo van den Donckt/Vale van den Donckt, 23. 13. Jaanus Kompus/Steffen Rhäder, 17. 14. Swen Köster/Preisinger, 14. 15. Günther Gloeden/Martin Bill, 11. 16. Johannes Plattner/Richard Almesberger, 7.

Stand Sidecar Trophy 1000 (nach 11 von 14 Rennen)

1. Hilbert Talens/Frank Claeys, 200 Punkte. 2. Peter Schröder/Lukas Krieg, 173,5. 3. Mike Roscher/Anna Burkhard, 137,5. 4. Helmut Lingen/Felix Pinkert, 105. 5. Jord Klock/Carmen Laudy, 102,5. 6. Chris Baert/Alice Roba, 73. 7. Bernd Krauss/Axel Braunshausen, 66. 8. Charly Suter/Tomas Maixner, 51. 9. Markku Artiola/Matti Liekari, 38. 10. Jean Cornet/Loris Seret, 23. 11. Kim Caspersen/Emil Munk, 21. 12. Markus Volland/Lena Gubernath, 16.