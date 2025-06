Most: Schlosser siegt, Top-3 nur drei Zähler getrennt

Nach drei durchwachsenen Rennen dürfen sich Schlosser/Schmidt in Most wieder über die volle Punktezahl freuen. Hinter Christie/Christie stürmen Leglise/Cescutti erstmals aufs Podest. Keine Zielankunft für Payne/Rousseau.

Um Kosten zu sparen, müssen die Seitenwagen-Teams seit diesem Jahr an einem Rennwochenende mit sechs Reifen auskommen. Damit war klar, dass man im Hauptrennen im Autodrom Most mit dem schwarzen Gold gut haushalten muss, um am Ende nicht noch eine gute Position aus der Hand geben zu müssen. Immerhin standen 17 Runden oder 71,604 Kilometer auf dem Programm.

Am Vortag kamen Markus Schlosser/Luca Schmidt (Gustoil Sidecar Racing) zwar ausgezeichnet von ihrer Pole-Position weg, aber in der Schikane drückten sich die WM-Führenden Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing an ihren Konkurrenten vorbei und ließen sich im Anschluss Saisonsieg Nummer 5 nicht mehr nehmen.

Mit der Linienwahl ganz rechts ließ Schlosser am Sonntag keine Lücke zum Angriff seines Gegners und verteidigte die Führung in die erste Ecke. Doch der Eidgenosse durfte sich der ersten Position nicht lange erfreuen. Noch in der ersten Runde setzte sich Payne an die erste Stelle. Im nächsten Umlauf kam es noch schlimmer, auch Paul Leglise/Marjorie Cescutti (521 Competition) fanden den Weg am Schweizer vorbei.

Nach drei Umläufen führten Payne/Rousseau 1,2 Sekunden vor Leglise/Cescutti. Schlosser/Schmidt lagen bereits zwei Sekunden zurück. Auf Position 4 folgten Sam und Tom Christie, die ihre Hannafin-Teamkollegen Rupert Archer/Ondrej Sedlacek an ihrem Hinterrad wussten.

Für Payne/Rousseau, die die letzten vier Rennen gewonnen hatten, gab es kein weiteres Erfolgserlebnis. Die regierenden Weltmeister wurden abrupt langsamer und rollten neben die Rennstrecke. Das britisch-französische Duo versuchte verzweifelt, den Fehler zu finden, um vielleicht doch noch einmal ins Rennen zu gehen und ein paar WM-Punkte zu retten, doch vergeblich.

Zum ersten Mal in ihrer Karriere lagen somit Leglise/Cescutti bei einem WM-Lauf in Führung, nur um sie in der fünften Runde an Schlosser abgeben zu müssen. Bis in die zehnte Runde entwickelte sich an der Spitze ein spannendes Rennen. Schlosser, Leglise und Christie umrundeten den 4,212 Kilometer langen Kurs innerhalb von einer Sekunde.

Während Leglise in Folge abreißen lassen musste, weil die Motortemperatur gefährlich hoch geklettert war, schickten sich die Christie-Brüder an, einen Angriff auf den Führenden vorzubereiten. Doch aus ihrem zweiten WM-Laufsieg wurde es nichts. Probleme beim Wechsel der Gänge zwangen sie, das Tempo zu drosseln und Schlosser ziehen zu lassen.

Nach 17 Runden überquerten Schlosser mit einem Vorsprung von fast fünf Sekunden die Ziellinie. Die schweizerisch-deutsche Kombination übernahm damit punktegleich mit Christie/Christie auch wieder die erste Stelle in der WM-Tabelle. Payne/Rousseau liegen nach ihrem zweiten technisch bedingten Ausfall drei Zähler hinter ihren Rivalen.

Nicht nur an der Spitze, auch weiter hinten im Feld gab es heiße Rad-an-Rad-Duelle zu bestaunen. Kevin Cable/Charlie Richardson (K&W Racing), Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing/Venus Motorsport) und Joni Manninen/Tero Manninen tauschten mehrmals die Positionen. Am Ende hatte Cable das bessere Ende für sich, weil Manninen zwei Runden vor Schluss das Rennen mit einem technischen Defekt aufgeben musste.

Ein Erfolgserlebnis gab es für den Briten Rupert Archer und seinem tschechischen Beifahrer Ondrej Sedlacek (Team Hannafin), die mit Rang 4 ihr bestes Ergebnis ablieferten. Wie schon am Samstag ging Wiggert Kranenburg – dieses Mal mit Lucas Krieg – leer aus. Im Sprintrennen hatte er seinen Beifahrer Jermain van Middegaal verloren, deshalb hatte Krieg übernommen.

Ergebnis, Hauptrennen, Most, 22. Juni

1. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), LCR Yamaha, 17 Runden in 29:12,803 min. 2. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, 4,756 sec zur. 3. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha, +19,249 sec. 4. Rupert Archer/Ondrej Sedlacek (GB/CZ), ARS Yamaha. 5. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 6. Markus Venus/Thomas Hofer. Schnellste Runde: Christie, 1:41,245 min.

WM-Stand (nach 8 von 14 Rennen)

1. Schlosser und Christie, beide 148 Punkte. 3. Payne, 145. 4. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), ARS Yamaha, 79. 5. Leglise, 61. 7. Cable, 54. 7. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 52. 8. Venus, 49. 9. Archer, 47. 10. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha, 42. 11. Manninen, 38. 12. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), ARS Yamaha, 37. 13. Sam Laidlow/Jack Laidlow (GB), LCR Yamaha, 27. 14. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha, 23. 15. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 19. 16. Cyril Vinet/Gerald Vinet (F), ARS Yamaha, 4. 17. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F), ARS Yamaha, 3. 18. Claude Vinet/Leané Marsal (F), LCR Yamaha, 2.