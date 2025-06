Most ohne Reeves, Ellis, Werkstetter und Göttlich

Die Seitenwagen-WM erlebt gerade einen unglaublichen Aderlass. Mit Todd Ellis, Tim Reeves, Patrick Werkstetter und Lennard Göttlich verzichten gleich vier Fahrer auf ein Antreten bei der nächsten Runde in Most.

Von den 14 genannten Teams für die Rennen zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft auf dem Pannonia Ring trafen lediglich 13 an der 4,740 Kilometer langen Rennstrecke ein. Die britischen Seitenwagen-Meister 2024, das Brüderpaar Sam und Jack Laidlow, blieben aus nicht näher genannten Gründen zuhause. Die Hitzeschlacht fordert dann einige Opfer. Bei der nur eine Woche nach der ungarischen Veranstaltung später stattfindenden Runde im tschechischen Most (20. bis 22. Juni) werden vier weitere Teams in der Startaufstellung fehlen.

Bei Tim Reeves stand es bereits vor den Rennen in Ungarn fest, dass es danach statt in die tschechische Republik zurück in die Niederlande geht. Der sechsfache Weltmeister hatte sich kürzlich von Beifahrer Mark Wilkes getrennt. Dass es mit Kevin Kölsch nur einen Einsatz geben kann, war klar, weil er in der BSB Sidecar bei Luke Williams angeheuert hat und am kommenden Wochenende die Rennen in Snetterton auf dem Programm stehen. Ein anderer ebenbürtiger Ersatz auf WM-Niveau ließ sich nicht finden.

Bis eine Runde vor dem Ende des Sprintrennens lagen Patrick Werkstetter/Valentin Pirat vom Team Sattler Motorsport solide an der neunten Stelle. Ein heftiger Abflug bei dem sich ihr Seitenwagen überschlug hatte schmerzhafte Folgen für die deutsch-französische Paarung. An ein Antreten am Sonntag war unter diesen Umständen nicht zu denken, den Start in Most wollte man trotzdem noch nicht ausschließen, doch jetzt steht fest, dass es keinen Sinn macht. Die Verletzungen sind doch zu schwer, um einen Start zu riskieren.

Auch das deutsche Seitenwagen-Duo Lennard Göttlich/Lucas Krieg (Team Lausitz/ADAC Sachsen) wird sich die Reise nach Böhmen sparen. Im ersten Rennen in Ungarn gab es den dritten Motorschaden in diesem Jahr zu beklagen. Mangels technischer und finanzieller Ressourcen hat man sich zu einer Auszeit entschlossen, wobei gegenwärtig nicht abschließend feststeht, wie lange sie dauern wird. Momentan ist der Frust dermaßen groß, dass sich zwischen den Zeilen sogar ein endgültiger Ausstieg vermuten lässt.

Auf ein weiteres Weltmeister-Paar müssen die Fans in Most verzichten. Am Sonntag sorgten Todd Ellis und seine Beifahrerin Emmanuelle Clément mit einem Unfall für einen Schreckmoment. Beim Versuch ihren Vorderleuten zu folgen, gerieten sie neben die Strecke und überschlugen sich. Außer Prellungen gab es keine schwerwiegenden Verletzungen. «Wir müssen unsere Kräfte bündeln und darüber nachdenken, was wir tun können, um unsere Leistungen zu verbessern, denn es macht für uns keinen Sinn, so weiterzumachen», so ihre Erklärung.