Spannender Kampf um WM-Titel wird frei Haus geliefert

Sam und Tom Christie (34) haben sich in der WM-Tabelle an die zweite Stelle gesetzt

Vor den Rennen in Most (Tschechien) trennen die ersten drei Teams in der Seitenwagen-WM nur 13 Zähler. Die Titelverteidiger Payne/Rousseau liegen vor Christie/Christie und Schlosser/Schmidt an der Spitze.

Die ersten beiden Veranstaltungen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Le Mans (Frankreich) und Estoril (Portugal) stand ganz im Zeichen des Zweikampfes der regierenden Weltmeister Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) und Markus Schlosser/Luca Schmidt (Gustoil Sidecar Racing). Die Konkurrenz lag teils weit zurück.

Auf dem Pannonia Ring (Ungarn) war das Feld zusammengerückt. Payne/Rousseau holten sich zwar das Punktemaximum, ihr Vorsprung war allerdings nicht mehr so groß wie zu Saisonbeginn und Schlosser/Schmidt fanden keine zufriedenstellende Fahrwerkseinstellung. Die Plätze 5 und 4 lagen deutlich unter ihren eigenen Erwartungen.

In Most (Tschechische Republik) werden am kommenden Wochenende (20. bis 22. Juni) die Karten neu gemischt. Mit den WM-Führenden Payne/Rousseau, Sam und Tom Christie (Hannafin Racing), die dieses Jahr als einziges Team immer auf dem Podium standen und in der WM-Tabelle auf Platz 2 liegen, sowie Schlosser/Schmidt gibt es drei Sieganwärter. Aber vor allem Schlosser ist erpicht, die Scharte vom letzten Wochenende auszuwetzen.

Nach Tim Reeves (Carl Cox Motorsport), Patrick Werkstetter (Sattler Motorsport), Lennard Göttlich (Team Lausitz/ADAC Sachsen) und Todd Ellis muss auch Pekka Päivärinta (Hänni Racing) wegen eines Trauerfalls in der Familie auf seine Teilnahme verzichten. Dafür werden Wiggert Kranenburg/Jermaine van Middegaal in Most an den Start gehen.

Die Fans des Gespannsports kommen auch dann auf ihre Kosten, wenn sie den Weg nicht an die 4,21 Kilometer lange Rennstrecke in Böhmen schaffen. Beide Rennen werden per kostenlosem Live-Stream unter www.idm.de/live frei Haus geliefert.

Zeitplan

Freitag, 20. Juni

10:55 bis 11:25 Uhr Freies Training

15:00 bis 15:20 Uhr Qualifying 1

Samstag, 21. Juni

10:10 bis 11:30 Uhr Qualifying 2

14:25 bis 15:15 Uhr Sprintrennen (10 Rd.)

Sonntag, 22. Juni

09:45 bis 09:55 Uhr Warm-up

13:05 bis 13:40 Uhr Hauptrennen (17 Rd.)

WM-Stand (nach 6 von 14 Rennen)

1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 120 Punkte. 2. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, 108. 3. Markus Schlosser/Luca Schmidt CH/D), LCR Yamaha, 107. 4. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), ARS Yamaha, 79. 5. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 52. 6. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha, 42. 7. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), ARS Yamaha, 37. 8. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha, 34. 9. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha, 32. 10. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH), LCR Yamaha, 31. 11. Joni Manninen/Tero Manninen (FIN), LCR Yamaha, 28. 12. Sam Laidlow/Jack Laidlow (GB), LCR Yamaha, 27. 13. Rupert Archer/Ondrej Sedlacek (GB/CZ) und Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha, beide 23. 15. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 19. 16. Cyril Vinet/Gerald Vinet (F), ARS Yamaha, 4. 17. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F), ARS Yamaha, 3. 18. Claude Vinet/Leané Marsal (F), LCR Yamaha, 2.