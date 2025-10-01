WM-Showdown in der Motorsport Arena Oschersleben

Bei den letzten beiden Rennen zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Oschersleben dürfen sich die Fans auf einen Dreikampf um den WM-Titel zwischen Payne/Rousseau,den Christie-Brüdern sowie Schlosser freuen.

Zwölf von 14 Schlachten sind in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft geschlagen. Auch wenn Harry Payne und sein Beifahrer Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) acht Mal in der Mitte des Siegertreppchens Platz nehmen durften und zweimal Zweite wurden, ist ihr Vorsprung auf die Verfolger noch nicht so beruhigend, dass sie sich auf den Lorbeeren ausruhen könnten. Ausfälle in Frankreich und Tschechien sorgen dafür, dass der Ausgang der WM noch offen ist.

21 Punkte beträgt der Rückstand von Sam und Tom Christie (Team Hannafin). Das Brüderpaar, das bis auf einmal nach jedem Lauf auf dem Podium stand und längst überfällig für den ersten Saisonsieg ist, kann den Kampf um die WM-Krone noch einmal spannend machen. Sollten sie in der Motorsport Arena Oschersleben tatsächlich zweimal triumphieren, dürfen ihre Konkurrenten in beiden Läufen maximal 26 Zähler dazugewinnen.

Auch der Drittplatzierte Markus Schlosser (Gustoil Sidecar Racing), der sich vor dem Finale von seinem Beifahrer Luca Schmidt getrennt hat und momentan noch ein Geheimnis daraus macht, wer in der Magdeburger Börde in seinem Seitenwagen den «heißen» Sitz übernehmen wird, hat zwar nur noch theoretische Chancen auf den Gewinn seines zweiten WM-Titel nach 2021, aber der ehrgeizige Sportler hat die Hoffnungen noch nicht aufgegeben.

Während am vierten WM-Endrang von Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) nichts mehr zu rütteln ist, geht es um die Plätze dahinter noch gehörig zur Sache. Todd Ellis/Emmanuelle Clément können sich ihres fünften Platzes noch nicht sicher sein, selbst für Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Bonovo Action/Sattler Motorsport) als derzeit WM-Neunte lebt noch die Chance, die zweifachen Weltmeister im Finish vor heimischem Publikum abzufangen.

Zeitplan Sidecar Festival

Freitag, 03.10.2025

12:00-12:20 Freies Training Classic Demo 1

12:25-12:45 Freies Training Classic Demo 2

12:50-13:10 Freies Training Classic Demo 3

13:35-14:05 Freies Training Seitenwagen-WM

14:15-14:35 Freies Training Sidecar-Trophy

14:45-15:05 Freies Training Camathias Cup

15:15-15:35 Freies Training Northern Sidecar Cup

15:45-16:05 Freies Training Classic Demo 1

16:10-16:30 Freies Training Classic Demo 2

16:35-16:55 Freies Training Classic Demo 3

17:05-17:25 Freies Training Seitenwagen-WM

Samstag, 04.10.2025

09:00-09:30 Q1 Sidecar-Trophy

09.40-10:00 Q1 Camathias Cup

10:15-10:45 Qualifying Seitenwagen-WM

10:55-11:15 Q1 Northern Sidecar Cup

11:25-11:45 Freies Training Classic Demo 1

11:50-12:10 Freies Training Classic Demo 2

12:10-12:40 Mittagspause

12:40-13:00 Freies Training Classic Demo 3

13:05-13:35 Q2 Sidecar-Trophy

13:45-14:05 Q2 Camathias Cup

14:15-14:35 Q2 Northern Sidecar Cup

14:45-15:05 Freies Training Classic Demo 1

15:10-15:30 Freies Training Classic Demo 2

15:35-15:55 Freies Training Classic Demo 3

16:15-16:55 Sprintrennen Seitenwagen-WM

17:00-17:25 Rennen 1 Sidecar-Trophy

17:25-17:55 Taxifahrten

Sonntag, 05.10.2025

09:00-09:30 Rennen Sidecar-Trophy

09:40-09:55 Warm-up Seitenwagen-WM

10:00-10:35 Rennen 1 Camathias Cup

10:45-11:10 Rennen 1 Northern Sidecar Cup

11:15-11:35 Freies Training Classic Demo 1

11:40-12:00 Freies Training Classic Demo 2

12:00-12:30 Mittagspause

12:30-12:50 Freies Training Classic Demo 3

13:00-13:30 Rennen 3 Sidecar-Trophy

13:30-14:00 Taxifahrten

14:20-15:20 Rennen Seitenwagen-WM

15:25-16:00 Rennen 2 Camathias Cup

16:05-16:30 Rennen 2 Northern Sidecar Cup

WM-Stand (nach 12 von 14 Rennen):

1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 240 Punkte. 2. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, 217. 3. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), LCR Yamaha, 199. 4. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), ARS Yamaha, 151. 5. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 83. 6. Rupert Archer/Ondrej Sedlacek (GB/CZ), ARS Yamaha, 73. 7. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha, 71. 8. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha, 67. 9. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), ARS Yamaha, 61. 10. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH), LCR Yamaha, 59. Ferner: 15. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha, 23.