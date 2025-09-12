Vorschau und Zeitplan: SMX-Playoff in St. Louis

Das zweite SMX Playoff der Saison findet im überdachten Dome at America’s Center in St. Louis statt und ist deshalb wetterunabhängig. Bei diesem Playoff wird die erreichbare Punktzahl verdoppelt.

Wetterprobleme wie beim ersten SMX Playoff in Concord sind im überdachten Dome at America’s Center in St. Louis nicht zu erwarten, so dass beim zweiten SMX Playoff der Saison 2025 vorhersehbar beide Läufe ausgetragen werden. Zur Erinnerung: Die Gesamtwertung des Playoffs erfolgt nach dem olympischen Prinzip Platz = Punkt. Nach der Reihenfolge der Gesamtwertung werden dann die Punkte vergeben. Da es sich aber um ein Playoff handelt, erhält der Gesamtsieger diesmal 50 Punkte, der Zweite 44, der Dritte 40 und der Vierte 36, d.h. die erreichbare Punktzahl wird beim zweiten Playoff verdoppelt und das kann erhebliche Auswirkungen auf die Tabellenstände haben.

Die Strecke in St. Louis ist ein Supercross-Track mit ausgedehnten Sandsektionen, aber ohne Whoops. «Der Kurs ist vorhersehbarer», erklärte Ken Roczen in der Pressekonferenz nach der Streckenbesichtigung am Freitag.

Tabellenführer Jett Lawrence (Honda) bringt einen Vorsprung von 9 Punkten mit nach St. Louis. Ken Roczen (Suzuki) hat auf Platz 8 einen Rückstand von 20 Zählern, was aber auch eine Folge seiner vergleichsweisen schlechten Ausgangsposition auf Rang 11 war.

Tabellenstand 450 ccm nach SMX Playoff 1 von 3:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 47

2. Chase Sexton (USA), KTM, 38, (-9)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 36, (-11)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 35, (-12)

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 35, (-12)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 33, (-14)

7. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 29, (-18)

8. Ken Roczen (GER), Suzuki, 27, (-20)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 25, (-22)

10. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 24, (-23)

…

16. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 12, (-35)

In der 250er Klasse konnte Jo Shimoda (Honda) in Concord zeigen, dass er den Speed von Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) mitgehen kann, aber ein Crash warf ihn zurück. Er holte wieder auf und konnte den Schaden begrenzen. Bei einem Rückstand von 8 Punkten ist und bleibt für den Japaner alles möglich.

Tabellenstand 250 ccm nach 1von 3 Playoffs:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 50 Punkte

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 42, (-8)

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 34, (-16)

4. Tom Vialle (F), KTM, 33, -17)

5. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 29, (-21)

6. Austin Forkner (USA), Triumph, 25, (-25)

7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 24, (-26)

8. Max Vohland (USA), Yamaha, 24, (-26)

9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 23, (-27)

10. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 20, (-30)

So können die Rennen verfolgt werden:



Zeitplan Playoff 2, The Dome at America’s Center *)



19:20 - SMX Training & Qualifying



00:30 – Eröffnung

01:00 - 250SMX Lauf 1 (20 Minuten + 1 Runde)

01:40 - 450SMX Lauf 1 (20 Minuten + 1 Runde)

02:50 - 250SMX Lauf 2 (20 Minuten + 1 Runde)

03:30 - 450SMX Lauf 2 (20 Minuten + 1 Runde)



*) Angaben in MESZ ohne Gewähr