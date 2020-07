Speedway in Großbritannien: 2020 keine Ligarennen!

Ein Tiefschlag: Kein Speedway-Sport in Großbritannien

In Polen laufen seit Mitte Juni wieder Speedway-Ligarennen, in Schweden soll es Mitte August losgehen. In Großbritannien wird wegen gesetzlicher Beschränkungen aufgrund der Covid-19-Seuche alles abgesagt.

Üblicherweise startet die britische Speedwayliga als eine der ersten in Europa mit dem Betrieb, vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurde am 14. März in Scunthorpe das Ben-Fund-Bonanza ausgetragen. Dieses Rennen blieb auf lange Sicht das einzige, da mit der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus auch die Briten den Betrieb auf den Speedwaybahnen einstellten, bevor es mit der Liga richtig losging.

Am vergangenen Freitag verkündete der britische Premierminister Boris Johnson, der selbst an der Lungenkrankheit erkrankt war, dass erst ab Oktober mit einer Rückkehr der Zuschauer in die Stadien zu rechnen sei. Dieser Umstand war der K.O.-Schlag für die Hoffnungen, eine Ligasaison auf die Beine zu stellen. Ohne Zuschauer fehlen den Clubs wichtige Einnahmen, außerdem gibt es ab Oktober nicht mehr genügend Zeit, um eine Ligasaison durchzuziehen.

«Die Veranstalter im ganzen Land haben rund um die Uhr daran gearbeitet, sich die Option offen zu halten, in dieser Saison Ligarennen zu veranstalten und ich ziehe vor allen den Hut, die durchweg eine positive Einstellung gezeigt haben», kommentierte Rob Godfrey, Vorsitzender der Vereinigung der Speedway-Promoter, den Entschluss. «Wir haben nie aufgegeben, nur die Ankündigung des Premierministers am Freitag hat uns keine Wahl gelassen.»

Trotz der Absage des Ligabetriebs soll an der Basis weitergearbeitet werden, und die Clubs sollen wenn möglich Rennen ausrichten. Medienpartner Eurosport signalisierte, auch 2021 an Bord bleiben zu wollen.