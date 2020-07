Speedway-Team-Cup 2020: Nur ein Rennen im Oktober

Mit großem Optimismus haben die Teamchefs der beteiligten Vereine an einer Möglichkeit gearbeitet, auch unter Corona-Bedingungen den Speedway-Team-Cup auszurichten.

Dabei geht der größte Dank an den MSC Diedenbergen, der die Veranstaltung unter Einhaltung aller Auflagen austragen und es auch Zuschauern ermöglichen wird, bei dem Rennen anwesend zu sein. Auch die Teams mit ihren Fahrern haben einen großen Anteil daran, dass dieses besondere Rennen stattfinden kann. Die Teamchefs der MSC Cloppenburg Fighters, Black Forest Eagles, des MSC Olching und der White Tigers haben Verantwortung übernommen und so einen Weg gefunden, gemeinsam in den Wettkampf zu starten.

In der gemeinsamen Diskussion wurde ein Plan erarbeitet, den Team-Cup in diesem Jahr in einem Rennen am 18. Oktober im hessischen Diedenbergen auszutragen. Für interessierte Zuschauer wird vom ausrichtenden Verein die Möglichkeit zum Online-Ticketverkauf eingerichtet. Weitere Informationen zur Veranstaltung erfolgen rechtzeitig.