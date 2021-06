Wölfe Wittstock: Erstes Rennen in der polnischen Liga

Noch stehen die Wölfe Wittstock ohne Rennen, Lauf- und Matchpunkte in der Tabelle der zweiten polnischen Speedway-Liga. Am kommenden Samstag greifen sie zuhause erstmals ins Geschehen ein – und das mit Zuschauern.

Nach langem Kämpfen und Würgen haben es die Wölfte Wittstock doch noch in die polnische Liga geschafft und werden am kommenden Samstag gegen das Team aus Posen (Poznan) das erste Rennen der Saison 2021 bestreiten. Nachdem von behördlicher Seite erst gar keine Genehmigung für den Trainings- und Rennbetrieb erteilt werden sollte, dürfen nun 500 Rennbesucher dabei sein.

Angeführt wird das Team der Wölfe von Max Dilger, ebenfalls dabei sein werden Josef Franc, Steven Mauer, Sandro Wassermann, Neuzugang Matic Ivacic, Lukas Baumann und Erik Bachhuber. Mit im Line-up stehen einige junge Talente aus Deutschland, von denen sich Clubchef Frank Mauer viel verspricht: «Ich will mit einer jungen Truppe mit Fahrern wie Ben Ernst, Lukas Baumann, Erik Bachhuber und Celina Liebmann etwas aufbauen. Wenn sie dann im Seniorenbereich sind, können wir mit denen auch die polnische Liga mitfahren.»

Erstmals wird es in der zweiten polnischen Liga zu einem innerdeutschen Duell kommen, wenn die Wölfe Wittstock auf das Team des AC Landshut treffen. Ende Juni bestreiten die Wittstocker zunächst das Auswärtsrennen in Bayern, ehe es am 30. Juli in Wittstock zum Heimrennen gegen die Trans MF Devils kommt. «Gegen Landshut ist immer was Besonderes, das hat so eine Brisanz», meinte Mauer. «Sie sind deutscher Rekordmeister, gegen die bin ich schon so oft im Finale angetreten und immer mit leeren Händen nach Hause gegangen. Aber dieses Mal fahren wir polnische Liga, vielleicht ist das Glück auf unserer Seite und wir fahren zwei Siege ein oder jeder gewinnt einmal.»

Die Trans MF Landshut Devils haben am kommenden Wochenende rennfrei und greifen erst am 13. Juni wieder an.

Termine der Wölfe Wittstock in der 2. polnischen Liga:

5.6. Wölfe Wittstock – SpechHouse PSZ Posen

12.6. OK Bedmet Kolejarz Oppeln – Wölfe Wittstock

19.6. Wölfe Wittstock – Metalika Recycling Kolejarz Rawitsch

27.6. Trans MF Landshut Devils – Wölfe Wittstock

30.6. Wölfe Wittstock – SK Lokomotive Daugavpils

3.7. 7R Stolaro Stal Rzeszow – Wölfe Wittstock

10.7. Wölfe Wittstock – 7R Stolaro Stal Rzeszow

17.7. SK Lokomotive Daugavpils – Wölfe Wittstock

30.7. Wölfe Wittstock – Trans MF Landshut Devils

31.7. Metalika Recycling Kolejarz Rawitsch – Wölfe Wittstock

7.8. Wölfe Wittstock – OK Bedmet Kolejarz Oppeln