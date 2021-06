Liga: Wölbert stark bei Posens Sieg in Wittstock

Die Wölfe Wittstock haben ihr Auftaktrennen in der polnischen Speedway-Liga verloren. Überragender Mann im Wittstocker Oval war der Heidhofer Kevin Wölbert, der als einer von drei Fahrern für Posen zweistellig punktete.

Von einem Paid-Maximum spricht man, wenn ein Fahrer in einem Ligarennen lediglich hinter seinen Teamkollegen ins Ziel kommt und so das Maximum für sein Team herausholt. Ein solches hat Kevin Wölbert für sein polnisches Team aus Posen (Poznan) in Wittstock abgeliefert. 14 von 15 möglichen Punkten fuhr Wölbert ein und kam lediglich im 15. und letzten Lauf des Tages hinter seinem Teamkollegen Rafal Karczmarz ins Ziel.

Posen mit einem starken Wölbert in den Reihen gewann in Wittstock zwar mit acht Punkten Unterschied, doch die Wittstocker konnten das Rennen lange spannend halten. Drei Läufe vor Ende stand es 36:36-Unentschieden, nach zwei 4:2-Laufsiegen für Posen hatten die Gäste vor dem letzten Heat vier Zähler Vorsprung auf die Hausherren. Karczmarz und Wölbert schraubten mit einem 5:1 das Ergebnis für Posen in Höhe und machten die theoretischen Chancen auf ein Unentschieden für Wittstock zunichte.

Für die Wittstocker Wölfe lieferte Lukas Baumann ein starkes Rennen, holte aus fünf Läufen 12 Punkte und konnte als einziger Fahrer zweistellig punkten. Die eingekauften Ausländer Josef Franc mit zwei und Matic Ivacic mit drei Punkten, blieben weit hinter den Erwartungen.

Ergebnisse 2. Polnische Liga Wittstock vs. Posen:

1. SpecHouse PSZ Posen, 49 Punkte: Robert Chmiel 10, Rafal Karczmarz 12, Jonas Seifert-Kalk 7, Lars Skupien 5, Kevin Wölbert 14, Kacper Klosok 1, Szymon Szwacher 0



2. MSC Wölfe Wittstock, 41 Punkte: Max Dilger 8, Josef Franc 2, Steven Mauer 4, Sandro Wassermann 8, Matic Ivacic 3, Lukas Baumann 12, Erik Bachhuber 3