Polnische Liga: Landshut vor den Play-offs sehr stark

Zum Abschluss der Vorrunde in der Zweiten Polnischen Speedway-Liga besiegten die Trans MF Landshut Devils am Sonntag die Gäste aus Rawitsch überlegen mit 64:25 Punkten. Im September sind die Play-offs.

«Gegen Rawitsch haben wir noch eine Scharte auszuwetzen», lautete der Kommentar aus dem Teammanagement vor dem Rennen, doch die Trans MF Landshut Devils haben mehr getan als nur dies. Nach der knappen 48:41-Niederlage der Devils in Rawitsch Ende Mai holte?sich die Mannschaft von Metalika Recycling Kolejarz, mit nur einem Sieg weniger als Tabellenführer Oppeln auf Platz 2 der Tabelle, beim Rückrennen in Landshut – um Stadionsprecher Michael Schubert zu zitieren – eine «Riesenklatsche». Sie konnten den Teufen lediglich vier 3:3, aber keinen Sieg abringen.

Zum Ende von Heat 13 stand es bereits 56:21 für die Devils, womit ihnen auch der Bonuspunkt schon sicher war. In den beiden letzten Läufen erfuhren Martin Smolinski und Kai Huckenbeck noch ein 5:1 sowie Dimitri Berge und Michael Härtel beim Heatsieg des punktbesten Fahrers der Gäste, Szymon Szlauderbach, ein 3:3, womit die Endabrechnung letztlich 64:25 zugunsten der Devils (105:73 unter Berücksichtigung beider Rennen) lautet.

«Wir haben wieder eine tolle Leistung unserer Mannschaft gesehen», so der erste Vorsitzende Gerald Simbeck. «Vier Fahrer mit zweistelligem Ergebnis, 11 Heatsiege und die Tatsache, dass die Jungs auch noch um jeden Punkt gekämpft haben, als das Rennen schon längst zu unseren Gunsten entschieden war – das ist einfach Klasse. So wird es uns auch im Hinblick auf die Play-Offs nicht bange. Jedoch haben bei Rawitsch deren beide Topleute Jaimon Lidsey und Damian Ratajczak gefehlt – das wird in zwei Wochen sicher anders sein, damit ist die Ausgangslage für uns dann weitaus schwieriger.»

Bei den Play-offs, die fu¨r den 5. und 12. September angesetzt sind, werden erneut Landshut und Rawitsch aufeinandertreffen, sodass das Rennen auch aus diesem Grund strategisch wichtig war. «Es wa¨re vermessen zu erwarten, dass das Play-off-Heimrennen genauso gut laufen wird, Rawitsch hatte sich ja im Laufe der Vorrunde sehr stark pra¨sentiert. Dieses Mal lief es bei einigen ihrer bisherigen Punktegaranten nicht rund, doch das Blatt kann sich schnell wenden. Sie haben den Vorteil, dass sie das entscheidende zweite Play-off zu Hause haben, also mu¨ssen wir uns von Anfang an ranhalten», gab Teammanager Slawomir Kryjom zu bedenken.

In den Play-offs treten der Erst- und Viertplatzierte sowie der Zweit- und Drittplatzierte gegeneinander an; die beiden Sieger aus diesen Rennen fahren dann um den Aufstieg in die 1. Liga.

Ergebnisse Landshut vs. Rawitsch:



Trans MF Landshut Devils, 64 Punkte:

Kai Huckenbeck: 2; 3; 2; 3; 2 – 12

Michael Ha¨rtel: 3; 2; 3; 2; 1 – 11

Valentin Grobauer: 3; 1; 0; 1 – 5

Dimitri Berge: 2; 3; 2; 2 – 12

Martin Smolinski: 1; 2; 3; 3; 3 – 12

Marius Hillebrand: 2; 0; 1 – 3

Norick Blo¨dorn: 3; 3; 3 – 9



Metalika Recycling Kolejarz Rawitsch, 25 Punkte:

Keynan Rew: 0; 1; 1; d – 2

Damian Balinski; 3; ex; ex; ex; ex – 3

Matthew Gilmore: 1; 0; 0 – 1

Szymon Szlauderbach: 1; 2; 2; d; 3 – 8

Damian Drozdz: 0; 1; 1; 1; 0 – 3

Kacper Pludra: 1; 2; 0; 2; d – 5

Olivier Buszkiewicz: 0; 2; 1 – 3