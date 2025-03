AC Landshut übte zur Vorbereitung in Ludwigslust

Im April startet für die Trans MF Devils Landshut die neue Saison in der polnischen Speedwayliga. Jetzt ging es für die Devils zu einem Trainingslager nach Ludwigslust,. Dort war auch Teambildung angesagt.

Die Fahrer des Landshuter Ligateams in der polnischen Liga sowie die Nachwuchsfahrer des ACL trafen sich jetzt in Ludwigslust um sich auf den nahenden Saisonstart vorzubereiten. Aus dem Kader für die zweite polnische Liga mussten die Landshuter lediglich auf den erkrankten Italiener Paco Castagna verzichten.

Vor allem für Kevin Wölbert, der sich zur Saison 2025 den Landshutern anschließt, war das Training ein Heimspiel. Die Landshuter Clubverantwortlichen lobten anschließend die Gastfreundschaft, die sie in Ludwigslust erlebten. «Der MC Ludwigslust hat sich sehr kurzfristig bereiterklärt, uns die Bahn für unser Trainingslager zur Verfügung zu stellen», so die beiden Vereinsvorsitzenden Gerald Simbeck und Kerstin Rudolph. «Wir haben sehr, sehr gute Möglichkeiten vorgefunden, der gesamte Club hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um uns perfekte Bedingungen zu bieten. Vielen herzlichen Dank , wir kommen gerne wieder nach Ludwigslust.»

Im Zuge des Trainings konnten die Fahrer ihre Bikes und die Technik für die neue Saison einfahren. So boten sich den Verantwortlichen für den Saisonstart im April wichtige Erkenntnisse. «Es war gut, die Jungs nahezu vollständig auf der Bahn zu haben und ein erstes Bild zu gewinnen», so Sportleiter Klaus Zwerschina, «ich denke, unsere Mannschaft, die ja doch in großen Teilen neu zusammengestellt ist, wird recht gut harmonieren, das hat man abseits der Bahn schon gesehen.»

Los geht es für die Landshuter in der polnischen Liga am 13. April mit dem Auswärtsrennen in Danzig (Gdansk), ehe am 20. April das lettische Team aus Dünaburg (Daugavpils) in der One Solar-Arena zu Gast sein wird.

Erste Rennen des AC Landshut in der 2. Polnischen Liga:

13. April 2025: Danzig vs. Landshut

20. April 2025: Landshut vs. Dünaburg

27. April 2025: Pila vs. Landshut