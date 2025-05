Moorwinkelsdamm mit Lukas Fienhage und Norick Blödorn

Die Bahn in der Friesischen Wehde ist am Samstag Schauplatz des Master of Speedway Moorwinkelsdamm

Bereits zum 27. Mal richtet der MSC Moorwinkelsdamm an diesem Samstag, 3. Mai, sein geschätztes Rennen «Master of Speedway» aus. Das Flutlichtrennen beginnt um 20 Uhr. Nachmittags ist der Nachwuchs am Zug.

Die SVG-AG Arena am Linsweger Weg im Bockhorner Ortsteil Moorwinkelsdamm ist am Samstag wieder Schauplatz des Rennens Master of Speedway. Bockhorn ist eine Gemeinde in der Friesischen Wehde, gelegen zwischen Westerstede und Wilhelmshaven.

Um den Zuschauenden spannende Rennen bieten zu können, hat der MSC Moorwinkelsdamm unter der Führung des 1. Vorsitzenden Jochen Rädiker viele Vorbereitungen getroffen: «Wir haben die 364 m lange Bahn zuletzt intensiv mit 3D-Technik überarbeiten lassen und hoffen jetzt wieder auf viele Zuschauer, bestes Wetter und viele spannende Rennen. Und unser Rennleiter Matthias Maaßen hat dazu ein gutes Fahrerfeld zusammenstellen können, was nicht einfach war und wir ihm hoch anrechnen.»

Lukas Fienhage vom Zweitligisten MSC Cloppenburg freut sich auf das Rennen unweit seiner niedersächsischen Heimat Vechta: «Ich freue mich darauf, da mal wieder am Start zu sein und hoffe, dass die Bahn diesmal hält. Ich weiß aber, der Club im Vorfeld sehr gute Arbeit geleistet hat. Ich persönlich möchte gute und spannende Läufe zeigen.»

Ebenfalls vom MSC Cloppenburg kommt Fienhages Mannschaftskollege Jonny Wynant. Der 20-Jährige fährt auch für die Frisian Lions Moorwinkelsdamm in der Speedway-Liga Nord und kennt die Bahn aus dem Effeff. Mit Norick Blödorn ist eines der größten deutschen Speedwaytalente beim Masters dabei. Der 20-Jährige aus Neumünster ist in der englischen, polnischen und dänischen Liga aktiv.

Celina Liebmann ist die einzige Frau im Feld der Speedwayprofis. Die 23-jährige Bayerin aus Wasserburg am Inn war zuletzt in der englischen Liga aktiv. 2025 startet sie mit dem Inn Isar Racing Team in der 2. Bundesliga.

Nicolai Klindt ist zum ersten Mal in Moorwinkelsdamm dabei. Der erfahrene 36-jährige Däne fährt in der englischen Liga für Plymouth und in Dänemark für Outrup. Gefahren werden in «Mowidamm» 20 Vorläufe, zwei Semifinales und ein Finale.

Line-up Master of Speedway Moorwinkelsdamm:

Masterfeld: Lukas Fienhage (D), Norick Blödorn (D), Jonny Wynant (D), Celina Liebmann (D), Noel Wahlquist (S), Antoni Kawczynski (PL), Jakub Jamrog (PL), Krzystow Lewandowski (PL), Sam Jensen (DK), Nicolai Klindt (DK), Jesper Knudsen (DK), Rene Bach (DK), Jevgenijs Kostygovs (LV), Francis Gusts (LV), Olegs Mihailovs (LV), Mathias Tresarrieu (F).

B-Gruppe: Jeffrey und Nynke Sijbesma (MSC Moorwinkelsdamm, Tom Meyer, Carl Wynant (MSC Cloppenburg), Tim Arnold (MSV Herxheim), Janek Konzack (MSC Cloppenburg).

Junioren C: Thies Schweer (MSC Moorwinkelsdamm), Mike Jarczewski (MSC Dohren), Dominic Hamminga (MC Norden), Andre Damian (MSC Olching).

Junioren B: Jan Oeltjenbruns (MSC Moorwinkelsdamm), Elyas Dirksen (MSC Moorwinkelsdamm), Levi Fittkau (MSC Cloppenburg), Luca Dammeier (MSC Werlte), Nico Will (MSC Werlte), Ben Knese (MSC Dohren), Tom Knese (MSC Dohren), Ravi Nijenhis (NL).

Junioren A: Jorrit Bruins (MSC Moorwinkelsdamm), Julian Bockmeyer (MSC Moorwinkelsdamm), Tjark Alexander Romenko (MSC Moorwinkelsdamm), Lian Will (MC Norden), Herko Habben (MC Norden), Julius Ruschmeier (MC Norden), Arthur Schütze (MC Post Leipzig).