Polnische Liga: Nächste Niederlage für die Landshuter

Gegen Tabellenführer Ultrapur Start Gniezno (Gnesen) behaupteten sich die Trans MF Landshut Devils beim Heimrennen in der Polnischen Speedway-Liga gut, konnten sich aber nur selten durchsetzen.

Erneut sollte es nicht sein mit dem heiß ersehnten ersten Saisonsieg der Trans MF Landshut Devils in der polnischen Liga vor gut 1700 Zuschauern. War allen Beteiligten klar, dass das Unterfangen gegen Tabellenführer Ultrapur Start Gniezno (Gnesen) ohnehin eine schwierige Aufgabe sein würde, gab es doch das Fünkchen Hoffnung. Doch erst in Heat 12 konnten Erik Riss und Mario Häusl nach mehreren Unentschieden den ersten – und einzigen – Sieg für die Devils einfahren. Am Ende unterlag der Gastgeber mit 41:49 Punkten.

Nun heißt es erneut auf die Suche nach Verbesserungspotenzial zu gehen, und das rasch, denn bereits am kommenden Wochenende geht es zum nächsten Auswärtsrennen nach Krakau, dem direkten Tabellennachbarn auf Platz 6. «Leider war der Gegner zu stark. Wir hatten unterm Strich kaum Nuller, konnten viele Läufe ausgeglichen gestalten, aber am Ende waren es zu wenig Laufsiege. Wir müssen ein paar Dinge anpassen und werden uns trotz der erneuten Niederlage nicht aus dem Konzept bringen lassen», so der Erste Vorsitzende des AC Landshut, Gerald Simbeck.

Ergebnisse Polnische Liga:



Trans MF Landshut Devils, 41 Punkte:

Erik Riss: 2, 2, 2, 2, 3 – 11

Leon Flint: 2, 1*, 1*, 1, 0 – 5+2

Kevin Wölbert: 1*, 1*, 2, 3, 2 – 9+2

Kim Nilsson: 0, 2, 1* – 3+1

Charles Wright: 1, 2, 2, 1*, 2, 0 – 8+1

Ben Iken: 1, 1, ex – 2

Mario Häusl: ex, 1*, 2* – 3+2



Ultrapur Start Gniezno, 49 Punkte:

Kevin Fajfer: 0, 0 – 0

Adam Ellis: 3, 3, 0, ex, 1 – 7

Adrian Gala: 1, ex – 1

Casper Henriksson: 3, 0, 3, 3, 1* – 10+1

Sam Masters: 2*, 3, 3, 3, 2 – 13+1

Patryk Budniak: 3, ex, 0 – 3

Marcel Juskowiak: 2*, 0, 1 – 3+1

Bastian Pedersen: 3, 3, 3, 0, 3 – 12