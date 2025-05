Warschau-GP: Jason Doyle kugelte sich die Hüfte aus 19.05.2025 - 16:00 Von Manuel Wüst

© FIM/Veldhuizen Jason Doyle kugelte sich beim Warschau-GP die Hüfte aus

Jason Doyle lieferte den Schreckmoment beim Speedway-GP in Warschau, als er nach einer Berührung in der Startkurve in der Streckenbegrenzung landete. Am Sonntag meldete sich der Australier mit einem Update zu Wort.