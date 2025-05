Polnische Liga: Landshut kassiert fünfte Niederlage

Es läuft nicht rund: Auch gegen Neuling Krakau konnten die Trans MF Landshut Devils in der polnischen Speedway-Liga keinen Sieg einfahren. Die Bayern verloren auswärts mit 48:42 Punkten.

Für die Trans MF Landshut Devils ist es die Saison der Punkteteilung – auch im jüngsten Auswärtsrennen bei Liganeuling Krakau demonstrierten die Bayern, dass sie auf Augenhöhe fahren, errangen aber in acht Läufen nur ein 3:3. Da der Gegner drei Heatsiege mehr verbuchen konnte, zogen die Landshuter auch in Krakau den Kürzeren.

Den ersten Sieg für die Devils gab es erst in Heat 9 durch Kevin Wölbert, der vor Jesse Mustonen, Kevin Juhl Pedersen und Ernest Matjuszonok durchs Ziel fuhr. Doch wie gewonnen, so zerronnen: Schon im nächsten Lauf hieß es Ivacic und Rempala vor Riss und Hegener – die Devils lagen somit sechs Punkte zurück.

Erneut kam Hoffnung auf, als in Heat 11 Kevin Wölbert und Charles Wright den Gegner auf die Plätze verwiesen. Doch die Aufholjagd wurde sogleich mit zwei aufeinanderfolgenden 4:2 durch die Gastgeber jäh gestoppt. Die beiden abschließenden Läufe endeten wiederum unentschieden, was in der Endabrechnung in einem 48:42 für Krakau resultierte.

Im Lager der Landshuter herrschte große Enttäuschung. «Es ist irgendwo der Wurm drin», so der 1. Vorsitzende Gerald Simbeck. «Es hat bislang in keinem Rennen an Kampfgeist unserer Jungs gemangelt, so oft mit nur ein paar Punkten Unterschied zu verlieren, ist bitter. Dennoch dürfen wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und werden weiter hart arbeiten. Für das nächste Heimrennen werden wir in der Vorbereitung und Besetzung ein paar Dinge verändern und sind zuversichtlich, dass es dann mit dem ersten Saisonsieg klappt.»

Zu Gast am kommenden Sonntag ist das Team aus Oppeln. Rennbeginn ist um 14 Uhr, die Tageskassen sowie das Stadion öffnen um 12 Uhr.

Ergebnisse Polnische Liga:



Speedway Krakau, 48 Punkte:

Bartosz Szymura: 0, 1 – 1

Jesse Mustonen: 2, 3, 2, 1, 1* – 9+1

Matic Ivacic: 3, 2, 3, 3, 0 – 11

Dawid Rempala: 1, 1*, 2*, 0, 2 – 6+2

Richard Lawson: 3, 3, 3, 3, 3 – 15

Dawid Grzeszczyk: ex, 1*, 0 – 1+1

Milosz Duda: 3, 0, 1 – 4

Ernest Matjuszonok: 1, ex – 1



Trans MF Landshut Devils, 42 Punkte:

Kevin Wölbert: 2, 2, 3, 3, 0, 1* – 11+1

Leon Flint: 0, 2 – 2

Paco Castagna: 1*, ex, 2, 0 – 3+1

Charles Wright: 3, 3, 1*, 2*, 3, 2 – 14+2

Erik Riss: 2, 2, 1, 2 – 7

Marlon Hegener: 2, 0, 0, 0 – 2

Ben Iken: 1, 0, 0 – 1

Kevin Juhl Pedersen: 1*, 1 – 2