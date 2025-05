SGP2-Qualis: Acht Teilnehmer fix – alle Deutsche raus

In zwei von drei Qualifikationsrunden wurden die ersten acht Fixplätze für den SGP2, die Speedway-U21-Weltmeisterschaft, vergeben. Für Deutsche und Österreicher gab es wenig zu holen.

Den Auftakt in die drei Qualifikationsrunden zum SGP2 machte das Rennen in Pardubitz, wo bereits Samstagnachmittag die ersten vier Startplätze vergeben wurden. Gleich im ersten Lauf konnte der Norweger Mathias Pollestad den letztjährigen Champion Wiktor Przyjemski aus Polen bezwingen und damit einen richtungsweisenden Sieg einfahren. Da Przyjemski wie auch Pollestad im weiteren Rennverlauf ungeschlagen blieben, war der Erfolg Pollestads im direkten Duell entscheidend für den Tagessieg. Als Dritter und Vierter aus Pardubitz lösten William Drejer und Anze Grmek ihr Ticket für die Finalserie.

Ben Iken und Mario Häusl, die die deutschen Startplätze innehatten, landeten auf den hinteren Rängen; der beste Deutschsprachige kommt mit Sebastian Kössler aus Österreich. Mit fünf Punkten aus zwei Durchgängen war er zunächst sogar auf Finalkurs, schied aber letzten Endes mit acht Punkten als Neunter aus. Mario Häusl konnte in den letzten beiden Läufen nicht mehr antreten und klagte über Taubheitsgefühle in der Hand.



Bei der Qualifikationsrunde in Glasgow konnten nur 12 von 20 Läufen gefahren werden, nachdem es begonnen hatte zu regnen. Während der Däne Mikkel Andersen mit drei Siegen sowie der Brite Jake Mulford und der Pole Jan Przanowski mit je sieben Zählern sicher weiterkamen, musste um den vierten Qualifikationsplatz das Los entscheiden. Insgesamt vier Fahrer hatten sechs Zähler und der Pole Antoni Mencel das nötige Glück, um weiterzukommen. Als Ersatz für Bruno Thomas, der mit gebrochenem Handgelenk ausfiel, war Patricia Erhart nach Glasgow gereist, konnte sich in zwei Läufen in den Punkterängen platzieren, schied aber als 15. aus.



Die dritte WM-Qualifikationsrunde, die ursprünglich auch für den 24. Mai vorgesehen war, findet am 7. Juni im ungarischen Debrezin statt. Norick Blödorn und Patrick Hyjek werden aus deutscher Sicht versuchen in die Top-4 zu fahren und sich einen Platz im SGP2 zu sichern. Zu den insgesamt zwölf sportlichen Qualifikanten werden drei weitere Fahrer mit Dauer-Wildcard in den SGP2 eingeladen.



Ergebnisse SGP2-Qualifikationsrunden:



Pardubitz/CZ:



Qualifiziert für die Weltmeisterschaft:

1. Mathias Pollestad (N), 15 Punkte

2. Wiktor Przyjemski (PL), 14

3. William Drejer (DK), 12+3

4. Anze Grmek (SLO), 12+2



Ausgeschieden:

5. Pawel Sitek (PL), 10

6. Sammy Van Dyck (S), 10

7. Samuel Hagon (GB), 9

8. James Pearson (AUS), 9

9. Sebastian Kössler (A), 8

10. Nikita Kaulins (LV), 6

11. Jaroslav Vanicek (CZ), 3

12. Alex Martin (USA), 3

13. Matous Kamenik (CZ), 3

14. Ben Iken (D), 3

15. Mario Häusl (D), 2

16. Jan Hlacina (CZ), 1

17. Tino Bouin (F), 0

18. David Hofman (CZ), 0



Glasgow/GB:



Qualifiziert für die Weltmeisterschaft:

1. Mikkel Andersen (DK), 9

2. Jake Mulford (GB), 7

3. Jan Przanowski (PL), 7

4. Antoni Mencel (PL), 6*



Ausgeschieden:

5. Villads Nagel (DK), 6*

6. Tate Zischke (AUS), 6*

7. Joseph Thompson (GB), 6*

8. Ashton Boughen (GB), 5

9. Noel Wahlquist (S), 4

10. Michael West (AUS), 3

11. Slater Lightcap (USA), 3

12. Alex Adamson (AUS), 3

13. Timmy Dion (USA), 2

14. Jan Jenicek (CZ), 2

15. Patricia Erhart (D), 2

16. Otto Raak (FIN), 1

*nach Losentscheid