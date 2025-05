Speedway-EM: Anders Thomsens Rückzug hat Auswirkungen

Der Däne Anders Thomsen hat sich von der Speedway-Europameisterschaft abgemeldet. Das hat Folgen für den Challenge in Stralsund, bei dem auch Norick Blödorn dabei sein wird.

Als Viertplatzierter der letztjährigen Speedway-Europameisterschaft war Anders Thomsen für die Serie 2025 gesetzt, doch der Däne wird auf seine Teilnahme verzichten. Promoter One Sport verkündete die Entscheidung Thomsens, was zur Folge hat, dass Patryk Dudek in die Europameisterschaft nachrücken wird, der sich somit nicht mehr über den Challenge in Stralsund qualifizieren muss. Der Pole hatte als Sieger der Quali in Brokstedt sein Ticket für Stralsund gelöst und fällt somit aus dem Line-up raus; seinen Platz wird Dimitri Bergé einnehmen.

Da sich aus den vier Vorrunden kein Deutscher auf sportlichem Weg für den Challenge qualifizieren konnte, erhält Deutschland einen festen Startplatz in Stralsund. Diesen wird Norick Blödorn einnehmen, der mit seinem siebten Platz in Brokstedt der beste Deutsche war.



Aus dem Challenge am 31. Mai qualifizieren sich die besten fünf für die Europameisterschaft; weitere fünf Fahrer werden mit einer permanenten Wildcard ausgestattet.

Line-up Speedway-EM-Challenge Stralsund/D:

1 Wiktor Przyjemski (PL)

2 Nazar Parnitskyi (UA)

3 Timo Lahti (S)

4 Przemyslaw Pawlicki (PL)

5 Bartlomiej Kowalski (PL)

6 Vaclav Milik (CZ)

7 Rasmus Jensen (DK)

8 Mateusz Cierniak (PL)

9 Dimitri Bergé (F)

10 Marko Levishyn (UA)

11 Norick Blödorn (D)

12 Szymon Wozniak (PL)

13 Frederik Jakobsen (DK)

14 Krzysztof Buczkowski (PL)

15 David Bellego (F)

16 Michael Jepsen Jensen (DK)

Res. 17 Anze Grmek (SLO)

Res. 18 Lars Skupien (PL)