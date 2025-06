Polnische Liga: Landshut feiert endlich ersten Sieg

Im sechsten Anlauf gelang den Trans MF Landshut Devils endlich ein Triumph in der polnischen Speedway-Liga. Der 47:43-Punkte-Erfolg gibt Aufwind für die nächsten Rennen.

Bei bestem Rennwetter hatten die knapp 2100 Zuschauer in der OneSolar Arena, die Verantwortlichen und vor allen die Fahrer der Trans MF Landshut Devils endlich Anlass zum Jubeln: Mit vier Punkten Unterschied behaupteten sich die Gastgeber gegen OK Kolejarz Opole und wurden endlich für ihren Kampfgeist belohnt. Das spannungsgeladene Rennen war nichts für schwache Nerven, aber ein Schmankerl für die Fans. Beide Seiten schenkten sich nichts, bis zum letzten Lauf wäre für die Gäste zumindest noch ein Unentschieden möglich gewesen.

Mit sechs Punkten Vorsprung ging es für die Landshuter in die beiden letzten Läufe, noch war alles möglich. Und die Devils machten es spannend… In Heat 14 hatte Oppeln durch Martin Smolinski, der kurzfristig vor dem Rennen nachverpflichtet worden war und den ursprünglich genannten Mathias Thornblöm ersetzte, und Hubert Legowik mit einem 4:2 gegen Charles Wright und Kevin Juhl Pedersen die Nase vorn. Im letzten Durchgang gelang es Kim Nilsson und Erik Riss mit geschicktem Paarfahren die vier Punkte Vorsprung zu halten und mit einem 3:3 gegen Oskar Polis und Hubert Legowik das 47:43 klarzumachen.

Große Freude im Lager der Devils, die in der laufenden Saison lange auf einen Erfolg im heimischen Oval hatten warten müssen: «Wir sind überglücklich, dass wir den ersten Saisonsieg endlich unter Dach und Fach gebracht haben», so ein erleichterter Sportleiter Klaus Zwerschina. «Der Druck vor dem Match war extrem hoch, aber die Mannschaft hat sich dem gestellt und eine stabile Leistung abgeliefert. Wir dürfen jetzt jedoch nicht in Euphorie verfallen, sondern müssen weiter hart arbeiten, damit der Sieg keine Eintagsfliege ist.»



Schon am nächsten Wochenende geht es für die Devils zum Gegenbesuch nach Oppeln.

Ergebnisse Polnische Liga:



Trans MF Landshut Devils, 47 Punkte:

Kevin Wölbert: ex, 2*, 1, ex – 3+1

Charles Wright: 1*, 3, 3, 2*, 2 – 11+2

Kim Nilsson: 1, 3, 3, 3, – 12

Kevin Juhl Pedersen: 2*, 0, 2*, 1, 0 – 5+2

Erik Riss: 3, 2, 1, 3, 1* – 10+1

Mario Häusl: 1*, 2, ex – 3+1

Marlon Hegener: 2, 0, 1 – 3



OK Kolejarz Opole, 43 Punkte:

Hubert Legowik: 2*, 3, 2, 3, 1, 0 – 11+1

James Pearson: 1, 1, 0, 2 – 4

Oskar Polis: 3, 2, 3, 1, 3 – 12

Martin Smolinski: 0, 1*, 2*, 2*, 3 – 8+3

Stanislaw Melnyczuk: ex, 1, 1 – 2

Oskar Stepien: 3, 3, 0, ex – 6

Jakub Fabisz: 0, 0, 0 – 0