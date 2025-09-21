Pardubitz: Plattfuß Lebedevs - Goldhelm an Bergé

Nach einem Plattfuß verlor Andzejs Lebedevs beim Goldhelmrennen in Pardubitz noch auf den letzten Metern den sicher geglaubten Goldhelm. Der geht nun mit Dimitri Bergé erstmals nach Frankreich.

Das über sechs Runden gefahrene Finale um den Goldhelm in Pardubitz bot so ziemlich alles, was ein Speedwaylauf bieten kann. Zunächst gab es nach einem Sturz von Jason Doyle, der beim Umlegen von Andzejs Lebedevs in der Startkurve berührt wurde, einen Re-run mit allen Fahrern.

Nachdem der Lauf zum zweiten Mal gestartet wurde führte Lebedevs, wurde aber in der dritten Runde wiederum bei einer Attacke von Doyle vom Bike geholt. Im dritten Anlauf fuhr dann die tschechische Hoffnung Adam Bubba Bednar ins Startband, so dass am Ende nur noch vier statt sechs Fahrer am Startband standen.

Lebedevs sicherte sich dann erneut die Spitzenposition und hielt diese auch mit einem komfortablen Vorsprung, ehe seinem Hinterreifen auf den letzten Metern die Luft ausging. So verlor der Lette noch kurz vorm Ziel den Goldhelm von Pardubitz an Dimitri Bergé. Wie sehr sich der Lette über seinen Ausfall ärgerte, zeigte sich dann noch auf der Strecke, wo der Lette seinem Bike einen ordentlich Tritt verpasste und seinen Helm auf die Bahn schmetterte.

Für Dimitri Bergé endete ein langer Renntag äußerst erfolgreich, denn sowohl in seiner Viertelfinalgruppe, als auch im Halbfinale, war der Franzose bis zum Ende gefordert. Im Viertelfinale musste Bergé nach einem vierten und einem dritten Rang fast schon das Aus befürchten, doch mit einem Laufsieg im dritten Lauf stellte er Punktegleichheit mit Ryan Douglas und Luke Becker her. Daraufhin musste der US-Amerikaner, der bei einem Streichresultat keinen Laufsieg auf dem Konto hatte, trotz acht von zehn möglichen Punkten in der ersten Viertelfinalgruppe ausscheiden.

Ebenso knapp war es für Bergé auch in seiner Halbfinalgruppe, die Bednar mit zehn Punkten vor Lebedevs mit neun gewerteten Punkten gewann. Bergé war dieses Mal mit Adam Ellis mit sieben Punkten gleichauf, doch während der Brite ins kleine Finale musste, zog Bergé ins Finale ein, welches er auch gewann.

Aus deutscher Sicht schaffte Norick Blödorn den Einzug ins kleine Finale, das er als Vierter beendete. Der Schleswig-Holsteiner hatte auf der langen Speedwaybahn in Pardubitz nach guten Starts oftmals das Problem, eine gute Platzierung nach der ersten Kurve ins Ziel zu bringen. Dennoch schaffte er es in seinem dritten Rennen in drei Tagen in Pardubitz ins Halbfinale und ins kleine Finale.

Celina Liebmann, als zweite Deutsche im Feld, scheiterte in der Qualifikationsrunde und durfte nach drei Läufen wieder einpacken.

Ergebnisse Goldhelmrennen Pardubitz/CZ:

Vorrunde, Gruppe 1: 1. Ryan Douglas (AUS), 10 Punkte, 2. Adam Ellis (GB), 8, 3. Oliver Berntzon (S), 8. Ausgeschieden: 4. Daniel Klima (CZ), 6, 5. Anze Grmek (SLO), 3, 6. Jakub Valkovic (SK), 0.

Gruppe 2: 1. Sam Masters (AUS), 9 Punkte, 2. Matic Ivacic (SLO), 8, 3. Paco Castagna (I), 8. Ausgeschieden: 4. Leon Flint (GB), 6, 5. Jan Jenicek (CZ), 5, 6. Norbert Magosi (H), 1.

Gruppe 3: 1. Nazar Parnitskyi (UKR), 10 Punkte, 2. David Bellego (F), 8, 3. Rohan Tungate (AUS), 8. Ausgeschieden: 4. Robert Chmiel (PL), 7, 5. Matous Kamenik (CZ), 5, 6. Bruno Belan (CZ), 1.

Gruppe 4: 1. Jakub Jamrog (PL), 10 Punkte, 2. Adam Bubba Bednar (CZ), 8, 3. Mads Hansen (DK), 8. Ausgeschieden: 4. Nicolas Covatti (I); 4, 5. Jan Macek (CZ), 2, 6. Celina Liebmann (D), 0.

Viertelfinale: Gruppe 1: 1. Jason Doyle (AUS), 9 Punkte, 2. Dimitri Bergé (F), 8, 3. Ryan Douglas (AUS), 8. Ausgeschieden: 4. Luke Becker (USA), 8, 5. Rohan Tungate (AUS), 3, 6. Matic Ivacic (SLO), 0.

Gruppe 2: 1. Adam Ellis (GB), 10 Punkte, 2. Jakub Jamrog (PL), 5, 3. Norick Blödorn (D), 7. Ausgeschieden: 4. Vaclav Milik (CZ), 7, 5. Tom Brennan (GB), 5, 6. Paco Castagna (I), 2.

Gruppe 3: 1. Adam Bubba Bednar (CZ), 9 Punkte, 2. Timo Lahti (S), 8, 3. Nazar Parnitskyi (UKR), 7. Ausgeschieden: 4. Anders Thomsen (DK), 7, 5. Oliver Berntzon (S), 6.

Gruppe 4: 1. Rasmus Jensen (DK), 10 Punkte, 2. Andzejs Lebedevs (LV), 9, 3. Sam Masters (AUS), 7. Ausgeschieden: 4. Przemyslaw Pawlicki (PL), 7, 5. Mads Hansen (DK), 4, 6. David Bellego (F), 2.

Halbfinale Gruppe 1: 1. Jason Doyle (AUS), 9 Punkte, 2. Rasmus Jensen (DK), 8, 3. Jakub Jamrog (PL), 6. Ausgeschieden: 4. Timo Lahti (S), 6, 5. Ryan Douglas (AUS), 5, 6. Sam Masters (AUS), 4.

Gruppe 2: 1. Adam Bubba Bednar (CZ), 10 Punkte, 2. Andzejs Lebedevs (LV), 9, 3. Dimitri Bergé (F), 7. Ausgeschieden: 4. Adam Ellis (GB), 7, 5. Norick Blödorn (D), 4, 6. Nazar Parnitskyi (UKR), 0.

Kleines Finale: 1. Ryan Douglas (AUS), 2. Sam Masters, 3. Adam Ellis, 4. Norick Blödorn, 5. Timo Lahti, 6. Nazar Parnitskyi (N).

Goldhelmfinale: 1. Dimitri Bergé, 2. Andzejs Lebedevs, 3. Rasmus Jensen, 4. Jakub Jamrog, 5. Adam Bubba Bednar (d), 6. Jason Doyle (d)