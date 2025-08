SGP2 Riga: Furioser Bednar – Blödorn crasht im Finale

In einem dramatischen Finale gewann der erst 17-jährige Tscheche Adam Bednar das zweite Rennen des Speedway-Grand-Prix 2 in der lettischen Hauptstadt Riga. Norick Blödorn geigte nach schwachem Beginn mächtig auf.

Um nach den Regenfällen im Vorfeld des Doppelevents in der lettischen Hauptstadt Riga die Bahn zu schonen, wurde das Qualifying zum SGP2 ersatzlos gestrichen und die Startaufstellung im Losverfahren ermittelt. Deutschlands Vertreter Norick Blödorn hatte Glück, denn er durfte in den Vorläufen zweimal vom inneren Startplatz losfahren. Der Auftakt in den Renntag misslang ihm jedoch, denn in den ersten beiden Läufen holte er nur einen Zähler. Der schwache Beginn führte ab dem dritten Durchgang zu einem Wechsel des Motorrads, was sich in Punkten auszahlte, da Blödorn auf Anhieb zwei Siege einfuhr und im letzten Vorlauf sprang noch ein zweiter Rang heraus.

Mit neun Punkten lag Deutschlands einziger Teilnehmer am SGP2 dank seiner beiden Laufsiege auf dem vierten Rang und hatte somit in seinem Last-Chance-Qualifier die erste Startplatzwahl. Auf direktem Weg hatten sich der Ukrainer Nazar Parnitskyi, der lediglich gegen Adam Bednar einen Zähler abgab, und Titelverteidiger Wiktor Przyjemski für den Endlauf qualifiziert. Während Parnitskyi in den Vorläufen weitgehend souverän agierte, gab Przyjemski vier Punkte ab und schaffte nur knapp den direkten Finaleinzug.



Den ersten Last-Chance-Qualifier gewann Bednar, der von ganz außen starten musste, sich aber vor den Konkurrenten platzieren konnte und sich so seinen Platz im Finale sicherte. Im zweiten Last-Chance-Qualifier schlug Blödorn zu: Der Norddeutsche übernahm von innen startend die Führung und konnte sich die Konkurrenz vom Leib halten.



Im Finale überschlugen sich die Ereignisse. Im ersten Anlauf berührte Przyjemski Bednar, der spektakulär in der Startkurve zu Fall kam. Im Wiederholungslauf mit allen vier Teilnehmern erwischte es Blödorn, der nicht schlecht aus den Bändern gekommen war, dann aber ohne Fremdeinwirkung im tieferen Belag außen stürzte und vom erneuten Wiederholungsstart ausgeschlossen wurde.



Przyjemski hatte im dritten Anlauf zunächst die Nase vorne, doch ausgangs der Startkurve zog ihm Parnitskyi innen durch. Der Ukrainer hatte dann jedoch auf der Gegengerade einen Aufsteiger des Vorderrads, was Bednar die Chance bot in Führung zu gehen, die der 17-Jährige vor Parnitskyi und Przyjemski ins Ziel brachte.



Das dritte und entscheidende Finale des SGP2 findet im dänischen Vojens statt und wird am 12. September ausgetragen.



Ergebnisse SGP2 Riga/LV:



1. Adam Bednar (CZ), 20 WM-Punkte/8 Vorlaufpunkte

2. Nazar Parnitskyi (UA), 18/14

3. Wiktor Przyjemski (PL), 16/11

4. Norick Blödorn (D), 14/9

5. Mathias Pollestad (N), 12/10

6. Antoni Mencel (PL), 11/7

7. Jan Przanowski (PL), 10/9

8. Mikkel Andersen (DK), 9/9

9. William Drejer (DK), 8/9

10. Dan Thompsen (GB), 7/8

11. Kevin Malkiewicz (PL), 6/7

12. Casper Henriksson (S), 5/7

13. Nikita Kaulins (LV), 4/6

14. Mitchell McDiarmid (AUS), 3/4

15. Anze Grmek (SLO), 2/2

16. Jake Mulford (GB), 1/0

17. Damirs Filimonovs (LV), 0/0



Stand nach 2 von 3 Rennen:



1. Wiktor Przyjemski (PL), 36 WM-Punkte

2. Nazar Parnitskyi (UA), 32

3. William Drejer (DK), 26

4. Adam Bednar (CZ), 24

5. Mathias Pollestad (N), 24

6. Kevin Malkiewicz (PL), 22

7. Mikkel Andersen (DK), 20

8. Norick Blödorn (D), 19

9. Jan Przanowski (PL), 19

10. Antoni Mencel (PL), 18

11. Mitchell McDiarmid (AUS), 13

12. Casper Henriksson (S), 13

13. Dan Thompsen (GB), 13

14. Nikita Kaulins (LV), 4

15. Anze Grmek (SLO), 4

16. Sammy van Dyck (S), 3

17. Jake Mulford (GB), 2

18. Damirs Filimonovs (LV), 0