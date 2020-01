Speedway-Bundesliga

Speedway-Bundesliga 2020: Termine und Matches stehen

In der Saison 2020 wird die deutsche Speedway-Mannschaftsmeisterschaft ohne ein Finalrennen entschieden und es werden nur vier Clubs teilnehmen – interessant wird es trotzdem.

Neuer Modus in der Speedway-Bundesliga zur Saison 2020: Statt einer Vorrunde und einem Finale der beiden besten Teams, wird in diesem Jahr der Titel direkt nach der Vorrunde vergeben. Nach Abschluss der zehn Ligarennen ist das Team mit den meisten Matchpunkten Deutscher Mannschaftsmeister.



Da nur noch vier Teams an der Speedway-Bundesliga teilnehmen, werden diese im direkten Duell je einmal in einem Heim- und Auswärtsrennen gegeneinander antreten und um Match- und Laufpunkte kämpfen. Jede Mannschaft wird insgesamt sechs Rennen bestreiten, von denen drei zuhause und drei auswärts sind.

Zur neuen Saison haben sich die Wölfe des MSC Wittstock, die künftig in der polnischen Liga starten, sowie die DMV White Tigers aus der Bundesliga verabschiedet. Zurück in Deutschlands höchster Liga ist der MC Güstrow, der seine Torros ans Startband schicken wird und mit Kevin Wölbert und Michael Härtel bereits zwei starke Neuverpflichtungen von den ausgestiegenen Clubs vermelden konnte. Die Landshut Devils, die 2020 den 20. Titel anstreben, Titelverteidiger Brokstedt und die Nordsterne aus Stralsund bleiben der Liga erhalten.



Am 1. Mai beginnt in Brokstedt die Bundesligasaison 2020 mit dem Duell der beiden Vorjahresfinalisten Brokstedt und Landshut. Das letzte Rennen wird am 10. Oktober in Landshut gefahren.

Die Termine 2020:

01.05. MSC Brokstedt Wikinger – AC Landshut Devils



09.05. MC Güstrow Torros – MSC Brokstedt Wikinger



06.06. MC Nordstern Stralsund – MSC Brokstedt Wikinger



14.06. AC Landshut Devils – MC Güstrow Torros



27.06. MC Güstrow Torros – AC Landshut Devils



27.06. MSC Brokstedt Wikinger – MC Nordstern Stralsund



04.07. MC Nordstern Stralsund – MC Güstrow Torros



24.07. AC Landshut Devils – MSC Brokstedt Wikinger



15.08. MC Nordstern Stralsund – AC Landshut Devils



05.09. MC Güstrow Torros – MC Nordstern Stralsund



20.09. MSC Brokstedt Wikinger – MC Güstrow Torros



10.10. AC Landshut – MC Nordstern Stralsund