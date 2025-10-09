2. Bundesliga: Speedway-Titel wird doch ausgefahren

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Manuel Wüst
Das letzte Ligarennen wird in Wittstock stattfinden
© Daniel Sievers

Das letzte Ligarennen wird in Wittstock stattfinden

Nach der witterungsbedingten Absage des letzten Rennens zur 2. Speedway-Bundesliga 2025 war offen, wie die Wertung erfolgen soll. Jetzt wurde die bestmögliche Lösung gefunden – mit einem Nachholtermin.
Als einziges der fünf Teams in der 2. Speedway-Bundesliga hat Inn Isar Racing seine vier Rennen absolviert und führt die Wertung mit neun Punkten vor Cloppenburg mit sieben und Olching mit sechs an. Die Mannschaft wäre somit, je nachdem wie das finale Rennen in Diedenbergen ausgegangen wäre, bestenfalls in der Premierensaison der neue Meister, schlechtesten Falls Dritter.

Nach der witterungsbedingten Absage von Diedenbergen am 21. September wurde erörtert, wie mit der Situation umgegangen wird. Jetzt wurde die bestmögliche Lösung gefunden: Das entscheidende Rennen findet am 18. Oktober in der Event-Arena Wittstock statt.

Die Promotoren haben in Abstimmung mit dem DMSB die Serienleitung bei diesem Vorgehen unterstützt. In diesen Prozess sind auch alle Teams eingebunden und es war nur ein kurzes Videomeeting nötig, in dem sich alle Teamchefs konstruktiv mit den Details der Organisation dieses Wiederholungsrennens befasst haben.


