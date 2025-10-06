DMSB-Paar-Cup: Mario Häusl sichert Landshut den Titel

Als letztes deutsches Prädikat wurde in Pocking der DMSB Speedway-Paar-Cup ausgefahren. Landshut und Pocking traten in Bestbesetzung an und machten am Ende den Titel untereinander aus.

Ungeschlagen gingen Lokalmatador Valentin Grobauer und Martin Smolinski, der nach seinem Sturz beim Langbahn-GP in Scheeßel sein Comeback gab, für den MSC Pocking durch die Vorläufe. Auch das Duell mit dem AC Landshut, der mit Kevin Wölbert und Mario Häusl zwei Fahrer aus ihrer Stammmannschaft in der polnischen Liga an den Start brachten, entschieden Smolinski und Grobauer für sich. Wölbert und Häusl blieben in den weiteren Duellen des Tages ebenfalls ungeschlagen, so kam es im Tagesfinale zu einem bayrischen Showdown zwischen Gastgeber Pocking und dem AC Landshut.

Da die Punkte aus den Vorläufen in den Finals keine Rolle spielten, war die Niederlage, die die Landshuter hatten einstecken müssen, zu verschmerzen und der Zieleinlauf entschied über den Titel. Smolinski konnte sich ausgangs der Startkurve vor den besser gestarteten Wölbert setzen, doch dieser kam eingangs der zweiten Runde mit Geschwindigkeitsüberschuss an Smolinski vorbei. Mit Platz 2 und 3 hatten Smolinski und Grobauer eine Hand am Titel, doch Häusl zog in einem Fotofinish auf der Ziellinie an Grobauer vorbei auf den dritten Rang, was Landshut den Titel einbrachte.

«Ich bin mächtig stolz auf die Jungs. Sie waren auf den Punkt konzentriert und haben im Finallauf noch einmal alles rausgehauen. Kevin mit einem Toplauf auf Platz 2 und Mario mit einer wahnsinnigen Aufholjagd auf Platz 3. Der Titel ist in Landshut und wir können nun ein wenig feiern – das hat sich das Team verdient», so der überglückliche Landshuter Teammanager Klaus Zwerschina. Bronze sicherte sich der MSC Cloppenburg mit einem 6:3 über die MSV Herxheim.

Ergebnisse DMSB Speedway-Paar-Cup Pocking/D:

1. AC Landshut, 30 Punkte: Kevin Wölbert 17, Mario Häusl 13, Michel Konrad N

2. MSC Pocking 35: Valentin Grobauer 20, Martin Smolinski 15, Patricia Erhart N

3. MSC Cloppenburg 24: Ben Iken 16, Carl Wynant 8

4. MSV Herxheim 21: Tim Arnold 8, Dustin Schultz 2, Tim Widera 11

5. MC Post Leipzig 10: Tim Lumpitzsch 3, Erik Bostin 6

6. BBM München 15: Sebastian Adorjan 12, Tobias Althaus 3, Magnus Czekely 0



Finale um Platz 5:

MC Post Leipzig – BBM München 5:4

1. Sebastian Adorjan, 2. Erik Bostin, 3. Tim Lumpitzsch, 4. Tobias Althaus D



Finale um Platz 3:

MSV Herxheim – MSC Cloppenburg 3:6

1. Ben Iken, 2. Tim Arnold, 3. Carl Wynant, 4. Tim Widera



Finale um Platz 1:

MSC Pocking – AC Landshut 3:6

1. Kevin Wölbert, 2. Martin Smolinski, 3. Mario Häusl, 4. Valentin Grobauer