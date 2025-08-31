Berghaupten: Norick Blödorns zweiter Maximumsieg

Nach dem Sieg zum Auftakt der Speedway-DM in Güstrow hat Norick Blödorn in Berghaupten erneut mit Maximum gewonnen. Da die Streichresultate noch nicht greifen, führt der Titelfavorit noch nicht.

Norick Blödorn hat beim dritten Finale der Speedway-DM in Berghaupten seinen zweiten Maximumsieg im Wettbewerb eingefahren. Die Entscheidung um den Tagessieg fiel in Lauf 17, in dem der Schleswig-Holsteiner auf den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Kevin Wölbert traf.

Blödorn kam vom inneren Startplatz gut weg und übernahm die Führung, während Wölbert, von weiß startend, auf der äußeren Linie sein Glück versuchte um an Blödorn heranzukommen. Dies eröffnete jedoch Janek Konzack die Möglichkeit, vom dritten Platz aus auf der inneren Linie Wölbert zu attackieren und sich zwischen die beiden Titelaspiranten zu schieben.

In der dritten Runde erwischte Wölbert dann in der Startkurve eine Rille und krachte in den vor ihm fahrenden Konzack hinein, was für den Crivitzer eine Disqualifikation als Sturzverursacher zur Folge hatte. Im Wiederholungslauf fuhr Blödorn dann ungefährdet zu seinem fünften Laufsieg des Tages, was ihm inklusive Bonuspunkt für den Tagessieg zum zweiten Mal in der laufenden Meisterschaft 16 Punkte einbrachte.

Wölbert hingegen musste noch in ein Stechen um den zweiten Platz gegen Patrick Hyjek, der nach dem Finalrennen in Stralsund zum zweiten Mal auf dem Siegerpodest stand. Das Stechen um den dritten Platz verpasste dagegen Mario Häusl, der im fünften Lauf schon wenige Meter nach dem Start ausrollte und so ohne Punkte blieb. Für Häusl, der abgesehen von seinem Ausfall nur gegen Wölbert einen Punkt abgab, wäre somit in Berghaupten eine Podestplatzierung drin gewesen.

Bereits am kommenden Wochenende wird in Brokstedt das vierte Finalrennen der neu konzipierten Meisterschaft ausgetragen. Bei den Fahrern, die dann bei allen vier Rennen am Start waren, wird das schlechteste Ergebnis gestrichen, was die bisherige Meisterschaftswertung noch einmal durcheinander wirbeln wird.

Ergebnisse Speedway-DM Berghaupten:

1. Norick Blödorn, 15 Punkte+1*

2. Kevin Wölbert, 12

3. Patrick Hyjek, 12

4. Mario Häusl, 11

5. Janek Konzack, 10

6. Valentin Grobauer, 10

7. Richard Geyer, 10

8. Marlon Hegener, 9

9. Hannah Grunwald, 7

10. Ben Iken, 6

11. Jonny Wynant, 6

12. Patricia Erhart, 5

13. Jörg Tebbe, 3

14. Celina Liebmann, 3

15. Carl Wynant, 1

16. Tim Widera, 0

17. Morris San Millan, 0

Stechen um Platz 2: 1. Kevin Wölbert, 2. Patrick Hyjek

*Bonuspunkt für Tagessieg

DM-Stand nach 3 von 4 Rennen:

1. Kevin Wölbert, 38 Punkte

2. Valentin Grobauer, 33

3. Norick Blödorn, 32

4. Patrick Hyjek, 32

5. Janek Konzack, 32

6. Mario Häusl, 25

7. Hannah Grunwald, 21

8. Jonny Wynant, 19

9. Lars Skupien, 18

10. Richard Geyer, 16

11. Kai Huckenbeck, 14

12. Marlon Hegener, 14

13. Ben Iken, 13

14. Tyler Haupt, 13

15. Celina Liebmann, 13

16. Mika Frehse, 11

17. Carlos Gennerich, 7

18. Patricia Erhart, 7

19. Jörg Tebbe, 3

20. Carl Wynant, 1