Showdown im Speedway-GP: Artem Laguta oder Zmarzlik?

Die beiden letzten Speedway-Grand-Prix der Saison 2021 werden am kommenden Wochenende im polnischen Thorn ausgetragen. Alles läuft auf die Kämpfe um Platz 1, Rang 3 und die Top-6 hinaus.

Bekommt Russland mit Artem Laguta seinen ersten Speedway-Weltmeister oder kann Bartosz Zmarzlik seinen Titel verteidigen und zum dritten Mal in Folge Champion werden? Dies ist die brennende Frage, die sich vor den letzten beiden Rennen im polnischen Thorn (Torun) am kommenden Freitag- und Samstagabend stellt.

Laguta, der die letzten beiden Rennen in Togliatti und Vojens gewann, führt nach neun von elf Grands Prix die Zwischenwertung einen Punkt vor Zmarzlik an. Dass Laguta und Zmarzlik in diesem Jahr die mit Abstand besten Fahrer sind, ist unbestritten. Das belegt auch die Tatsache, dass das führende Duo bei acht der bislang neun Events triumphierte. Laguta gewann neben den Rennen in Togliatti und Vojens auch einen GP in Prag und Lublin, während Zmarzlik beide Rennen in Breslau (Wroclaw) sowie einen der Doppel-GP in Lublin sowie Mallila als Sieger beendete. Lediglich beim ersten Grand Prix in Prag hieß der Sieger Maciej Janowski.

Laguta stand in acht von neun Rennen im Finale, während Zmarzlik nach einem für seine Verhältnisse verpatzten WM-Auftakt in Prag, wo er zweimal das Finale verpasste, sieben Mal in Folge im Finale stand und immer auf dem ersten oder zweiten Platz abschloss.

Neben der Entscheidung um den WM-Titel, ist auch der Kampf um die Bronzemedaille offen. Mit dem Russen Emil Sayfutdinov, jahrelang als potenzieller russischer Weltmeister gehandelt, und dem Schweden Fredrik Lindgren duellieren sich die Bronzemedaillengewinner der letzten Jahre. Sayfutdinov bringt zwei Punkte Vorsprung auf Lindgren mit.

Im Kampf um die Top-Sechs-Plätze, die zur Teilnahme am Grand Prix 2022 berechtigen, wird voraussichtlich nicht mehr viel passieren. Wenn Tai Woffinden und Maciej Janowski in Polen nicht total einbrechen, und Leon Madsen oder Max Fricke hingegen zwei absolute Fabelrennen hinlegen, sollten sie ihren Vorsprung gegenüber den Verfolgern behaupten können.

Fans aus Deutschland dürfen sich auf Livebilder aus Thorn im deutschen Pay-TV freuen. Sport1+ wird bei den Rennen aus Thorn am 1. und 2. Oktober jeweils ab 19 Uhr live dabei sein.

Stand nach 9 von 11 Rennen:

1. Artem Laguta (RUS), 158 Punkte

2. Bartosz Zmarzlik (PL), 157

3. Emil Sayfutdinov (RUS), 121

4. Fredrik Lindgren (S), 119

5. Tai Woffinden (GB), 96

6. Maciej Janowski (PL), 95

------------------------------------------------

7. Leon Madsen (DK), 82

8. Max Fricke (AUS), 77

9. Jason Doyle (AUS), 74

10. Anders Thomsen (DK), 63

11. Robert Lambert (GB), 60

12. Martin Vaculik (SK), 53

13. Dominik Kubera (PL), 44

14. Matej Zagar (SLO), 41

15. Oliver Berntzon (S), 20

16. Krzysztof Kasprzak (PL), 19

17. Mikkel Michelsen (DK), 9

18. Gleb Chugunov (RUS), 8

19. Jan Kvech (CZ), 7

20. Aleksandr Loktaev (UA), 6

21. Vadim Tarasenko (RUS), 4

22. Pontus Aspgren (S), 1