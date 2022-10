Thorn-GP: Vaculik siegt – Dudek der große Verlierer 02.10.2022 - 09:32 Von Manuel Wüst

© Pabijan Thorn-Sieger Martin Vaculik © Pabijan Weltmeister Bartosz Zmarzlik © Pabijan Die Top-3 der Welt: Leon Madsen, Bartosz Zmarzlik und Maciej Janowski (v.l.)

Dass Bartosz Zmarzlik Speedway-Weltmeister 2022 ist, stand schon vor dem letzten Grand Prix in Thorn fest. Der Kampf um die Plätze 3 bis 7 in der Gesamtwertung war an Spannung nicht zu überbieten.