Live-Stream Speedway-GP Prag: Mit Madsen statt Doyle

Leon Madsen wird beim Speedway-GP in Prag am Samstagabend den Australier Jason Doyle ersetzen. Bereits am Freitag wird im SGP3 der erste WM-Titel vergeben. Beide Renen gibt’s im Live-Stream auf Discovery+.

Die tschechische Hauptstadt Prag ist Schauplatz des dritten Speedway-Grand-Prix des Jahres und letzte Station vor dem Doppelevent in Manchesters Mitte Juni, wo dann auch bereits Halbzeit in der GP-Saison sein wird. Nachdem Weltmeister Bartosz Zmarzlik in Warschau den Einzug ins Tagesfinale verpasst hatte, übernahm Rookie Brady Kurtz die Führung in der WM, da er als Einziger sowohl in Landshut als auch in Warschau im Finale stand.

Das Line-up für den tschechischen GP erhielt in den vergangenen Tagen gleich zwei Änderungen. Wildcard-Fahrer Adam Bednar ist verletzt und wird von Daniel Klima ersetzt. Ebenfalls fehlen wird Jason Doyle, der in Warschau gestürzt ist. Der Australier fuhr seither zwar bereits wieder in der polnischen Liga, stürzte dort aber erneut und meldete sich nun von Prag ab. Für Doyle wird der Däne Leon Madsen zu seinem ersten Einsatz als Nachrücker kommen.

Am Freitagabend (30. Mai) wird im Marketa-Stadion das Finale des SGP3, der 250-ccm-Weltmeisterschaft, ausgetragen. Mit Carlos Gennerich und Janek Konzack haben zwei Deutsche die Qualifikation geschafft.

Der SGP3 wird am Freitag ab 16:45 Uhr im Live-Stream bei Discovery+ zu sehen sein. Am Samstag wird um 14 Uhr das Qualifying übertragen, ehe um 18:30 Uhr der Grand Prix beginnt.

Line-up SGP3-Finale Prag/CZ:

1 Maksymilian Kostera (PL)

2 Adam Nejezchleba (CZ)

3 Villads Pedersen (DK)

4 Beau Bailey (AUS)

5 Brady Landon (USA)

6 Nate Smith (AUS)

7 Nicolas Hohlbein (USA)

8 Gregor Zorko (SLO)

9 Sven Cerjak (SLO)

10 Carlos Gennerich (D)

11 Makar Levishyn (UA)

12 Janek Konzack (D)

13 Marek Ziman (SK)

14 Elias Jamil Jensen (DK)

15 Karel Prusa (CZ)

16 Cooper Rushen (GB)

Res. 17 Petr Marek (CZ)