Cloppenburg Paar Cup: Letzte Titelentscheidung 2023

In der Speedway-Arena des MSC Cloppenburg wird am Freitag beim Paar Cup die letzte Titelentscheidung dieser Saison fallen. Die Gastgeber gehen mit Martin Smolinski, René Deddens und Jonny Wynant als Favoriten ins Rennen.

Ursprünglich wäre der DMSB Speedway Paar Cup im Frühjahr in Herxheim gefahren worden, doch witterungsbedingt musste das Rennen abgesagt werden. Da sich in Herxheim kein neuer Termin für ein Wiederholungsrennen fand, ging das Rennen zurück an den deutschen Motorsportbund und der emsige Club aus Cloppenburg erhielt den Zuschlag für die Ausrichtung des Paar Cups, der nun als letztes Prädikat dieser Saison vergeben wird.

Zum ursprünglichen Line-Up, in dem die Motorsportvereinigung Herxheim mit Erik Riss und Erik Bachhuber angetreten wäre, wird es mindestens zu einer Änderung kommen. Riss hat sich im Ligarennen der Redcars in England an der Schulter verletzt und die Starts in Cloppenburg und Dohren abgesagt.

Somit gehen die Cloppenburger nach aktuellem Stand auf ihrer Heimstrecke mit Martin Smolinski, René Deddens und Reservist Jonny Wynant als Favoriten ins Rennen, da durch den Punktemodus im Paar Cup zwei starke Fahrer von Nöten sind um erfolgreich zu sein. Statt der klassischen 3-2-1-0-Punktewertung gibt es im Paar Cup 4-3-2-0 Punkte, sodass die Priorität der Teams darauf liegen wird, stets beide Fahrer in die Punkte zu bekommen, um die Duelle der sechs teilnehmenden Teams für sich zu entscheiden.

Der AC Landshut stellt mit Sandro Wassermann und Marius Hillebrand ein Duo, das die Cloppenburger gefährden könnte. «Mit Sandro und Marius haben wir ein junges Paar am Start, das jede Menge Potenzial mitbringt, aber es auch auf den Punkt abrufen können muss. Diese Beständigkeit fehlt den jungen Fahrern manchmal, doch wir gehen sehr zuversichtlich in das Rennen. Gerade Sandro, der bei uns in der Liga nur einmal zum Einsatz gekommen ist, wollen wir hier noch Mal die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, und ihn auch für die sportlich fair angenommene Reservistenrolle während der Saison belohnen», so der gut gelaunte Teammanager Klaus Zwerschina im Vorfeld.

Einlass in die Arena an der Boschstraße ist am Freitag, 13. Oktober, ab 16 Uhr. Um 18 Uhr beginnt das Training. Nach der Fahrervorstellung, die für 19.30 Uhr geplant ist, beginnt das Rennen mit 15 Vorläufen. Dann folgen die drei Finalrennen um die Platzierungen um 20 Uhr unter Flutlicht. Tickets für das Speedway Event gibt es diesmal ausschließlich an der Tageskasse.

Übrigens: Auch hier gibt es für die Fans in der Weser-Ems-Region ein Double-Feature. Nur einen Tag später, am Samstag, 14. Oktober, startet der MSC Dohren auf dem Eichenring sein großes Flutlicht-Speedwayrennen.

Line-Up Speedway Paar Cup Cloppenburg:

AC Landshut: Sandro Wassermann, Marius Hillebrand

MSC Cloppenburg: René Deddens, Jonny Wynant, Martin Smolinski

MSC Abensberg: Norick Blödorn, Mario Niedermeier, Patricia Erhart

MSC Dohren: Marlon Hegener, Timo Wachs, Fabian Wachs

MC Post Leipzig; Patrick Hyjek, Bruno Thomas, Manuel Rau

MSC Herxheim: Erik Bachhuber, tba