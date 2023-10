Olching sichert sich Vizemeistertitel im Saisonfinale

Der Titel war schon weg, doch beim letzten Rennen der Speedway-Bundesliga ging es noch um die Vizemeisterschaft. Der MSC Olching siegte gegen den MSC Brokstedt.

Die Ausgangslage war klar: Der MSC Olching musste sich im letzten Rennen der Speedway-Bundesliga auf heimischem Oval gegen den MSC Brokstedt durchsetzen, um die deutsche Vizemeisterschaft klar zu machen. Zunächst kamen jedoch die Wikinger des MSC Brokstedt besser ins Rennen und führten bis zum sechsen Lauf die Wertung an.

In den Läufen sechs, sieben und acht gab es dann dreimal 3:3 in Folge. Erst im neunten Lauf des Tages fuhren Erik Bachhuber und Oskar Polis mit einem 5:1-Laufergebnis über Norbert Krakowiak und Birger Jähn ins Ziel. So ging der MSCO erstmals an diesem Renntag in Führung.

Bei insgesamt drei weiteren 4:2-Erfolgen über die Mannen des MSC Brokstedt konnten es die Olchinger auch verschmerzen, dass sie zweimal ein 1:5 kassierten.

Die Brokstedter hatten nach Abschluss der Rennen mit Mads Hansen und Norick Blödorn die beiden Top-Scorer des Tages in ihren Reihen. In einem Sonderlauf außerhalb der Bundesligawertung, in dem es um das goldene Band der Schlossbrauerei Maxlrain ging, trafen die beiden Brokstedter auf Martin Smolinski und Valentin Grobauer. Hansen übernahm hier vom Start weg die Führung und erwehrte sich sämtlicher Attacken von Grobauer und gewann den Sonderlauf vom Start weg.

Mit dem Sieg über Brokstedt kam der MSC Olching auch am MC Nordstern Stralsund vorbei, der seines Zeichens vorher noch am Montag die Chance hatte, mit einem Sieg in Güstrow deutscher Meister zu werden. Der MSC Brokstedt schloss die Saison 2023 somit mit drei Matchpunkten auf dem vierten und letzten Rang ab.

Ergebnisse Speedway Bundesliga Olching:

1. MSC Olching, 43 Punkte: Erik Riss 0, Martin Smolinski 10, Valentin Grobauer 12, Oskar Polis, 11, Erik Bachhuber 9, Daniel Gappmaier 1.

2. MSC Brokstedt, 41 Punkte: Norick Blödorn 14, Mads Hansen 16, Marius Hillebrand 2, Norbert Krakowiak 9, Birger Jähn 0.

Sonderlauf um das goldene Band der Schlossbrauerei Maxlrain: 1. Mads Hansen, 2. Valentin Grobauer, 3. Martin Smolinski, 4. Norick Blödorn.

Endstand Speedway Bundesliga 2023:

1. MC Güstrow Torros, 8 Matchpunkte, 253 Laufpunkte

2. MSC Olching, 7, 249

3. MC Nordstern Stralsund, 6, 259

4. MSC Brokstedt, 3, 246