Speedway der Nationen 2: Die Teams für den Marathon

Acht Teams umfasst das Teilnehmerfeld des Speedway der Nationen 2, dem U21-Wettbewerb, im polnischen Thorn. Die Fans bekommen 28 Läufe geboten, bis der Weltmeister feststeht.

Acht Nationen im Marathon-Duell jeder gegen jeden treten beim Speedway der Nationen 2 im polnischen Thorn (Torun) an. Wer nach 28 Läufen die meisten Punkte auf dem Konto hat gewinnt das Rennen, sodass es im Gegensatz zum Hauptwettbewerb nicht nur darum geht in das entscheidende Finale zu kommen, sondern von Anfang an möglichst viele Punkte zu sammeln.

Für Deutschland werden Norick Blödorn, Jonny Wynant und Mario Häusl die Aufgabe übernehmen, sich mit möglichst gut zu platzieren. Abgesehen von den favorisierten Dänen und Polen ist das Feld recht ausgeglichen, sodass das Duell um die Platzierungen einiges an Spannung verspricht.



Das U21-Finale wird wie alle weiteren Rennen des Speedway der Nationen live im kostenpflichtigen Stream bei Discovery+ gezeigt. Beginn der Übertragung am 3. Oktober ist um 18:45 Uhr.

Line-up Speedway der Nationen 2 Thorn/PL:



Polen: Wiktor Przyjemski, Damian Ratajczak, Antoni Kawczynski; Teammanager: Rafal Dobrucki



Großbritannien: Daniel Thompson, Luke Harrison, Luke Killeen; Teammanager: Neil Vatcher



Australien: Mitchel McDiarmid, Tate Zischke, James Pearson; Teammanager: Mark Lemon



Deutschland: Norick Blödorn, Jonny Wynant, Mario Häusl; Teammanager: Sascha Dörner, Mathias Bartz



Dänemark: Bastian Pedersen, Mikkel Andersen, Villads Nagel; Teammanager: Hans Andersen



Tschechien: Adam Bednar, Jan Jenicek, Jaroslav Vanicek; Teammanager: Zdenek Schneiderwind



Schweden: Casper Henriksson, Rasmus Karlsson, Erik Persson, Teammanager: Linus Sundström



Lettland: Nikita Kaulins, Artjoms Juhno, Damirs Filimonovs; Teammanager: Vladimirs Vagels