Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marc Marquez ist nicht beispiellos

Speedway der Nationen 2: Die Teams für den Marathon

Von Manuel Wüst
Norick Blödorn (vorne) führt das deutsche Team an
© Pabijan

Norick Blödorn (vorne) führt das deutsche Team an

Acht Teams umfasst das Teilnehmerfeld des Speedway der Nationen 2, dem U21-Wettbewerb, im polnischen Thorn. Die Fans bekommen 28 Läufe geboten, bis der Weltmeister feststeht.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Acht Nationen im Marathon-Duell jeder gegen jeden treten beim Speedway der Nationen 2 im polnischen Thorn (Torun) an. Wer nach 28 Läufen die meisten Punkte auf dem Konto hat gewinnt das Rennen, sodass es im Gegensatz zum Hauptwettbewerb nicht nur darum geht in das entscheidende Finale zu kommen, sondern von Anfang an möglichst viele Punkte zu sammeln.

Für Deutschland werden Norick Blödorn, Jonny Wynant und Mario Häusl die Aufgabe übernehmen, sich mit möglichst gut zu platzieren. Abgesehen von den favorisierten Dänen und Polen ist das Feld recht ausgeglichen, sodass das Duell um die Platzierungen einiges an Spannung verspricht.

Das U21-Finale wird wie alle weiteren Rennen des Speedway der Nationen live im kostenpflichtigen Stream bei Discovery+ gezeigt. Beginn der Übertragung am 3. Oktober ist um 18:45 Uhr.

Line-up Speedway der Nationen 2 Thorn/PL:

Polen: Wiktor Przyjemski, Damian Ratajczak, Antoni Kawczynski; Teammanager: Rafal Dobrucki

Großbritannien: Daniel Thompson, Luke Harrison, Luke Killeen; Teammanager: Neil Vatcher

Australien: Mitchel McDiarmid, Tate Zischke, James Pearson; Teammanager: Mark Lemon

Deutschland: Norick Blödorn, Jonny Wynant, Mario Häusl; Teammanager: Sascha Dörner, Mathias Bartz

Dänemark: Bastian Pedersen, Mikkel Andersen, Villads Nagel; Teammanager: Hans Andersen

Tschechien: Adam Bednar, Jan Jenicek, Jaroslav Vanicek; Teammanager: Zdenek Schneiderwind

Schweden: Casper Henriksson, Rasmus Karlsson, Erik Persson, Teammanager: Linus Sundström

Lettland: Nikita Kaulins, Artjoms Juhno, Damirs Filimonovs; Teammanager: Vladimirs Vagels


Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Hall of Fame: Wie man zur «MotoGP-Legende» wird

Von Adam Wheeler
Beim MotoGP-«Iconic»-Event wurden 17 Motorradrennfahrer in die Hall of Fame aufgenommen. Objektive Kriterien entscheiden darüber, wer in die begehrte Ruhmeshalle aufgenommen wird. Wer auf der Strecke blieb.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Do. 25.09., 07:20, Motorvision TV
    Bike World
  • Do. 25.09., 07:50, Motorvision TV
    King of the Roads
  • Do. 25.09., 11:00, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Do. 25.09., 11:00, Eurosport
    EWC All Access
  • Do. 25.09., 11:05, Silverline
    Rallye des Todes
  • Do. 25.09., 12:00, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Do. 25.09., 12:15, DMAX
    Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
  • Do. 25.09., 12:30, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Do. 25.09., 14:30, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Do. 25.09., 15:00, ORF Sport+
    Schätze aus dem ORF-Archiv
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C2509054513 | 8