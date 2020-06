Speedway-U21-WM: Gibt es 2020 ein klassisches Finale?

Die Auswirkungen der Coronakrise bleiben spürbar. Der Motorrad-Weltverband FIM gab bekannt, dass die Speedway-U21-Events in Posen und Stralsund gestrichen sind, womit nur noch ein WM-Finale übrig bleibt.

Sämtliche Qualifikationsrennen zur U21-Weltmeisterschaft wurden abgesagt. Für die ursprünglich drei Rennen umfassende Finalserie sollen die Fahrer nominiert werden; nun gab die FIM bekannt, dass auch zwei der drei Finalrennen nicht stattfinden werden.

Das erste Finale wäre am 27. Juni im polnischen Posen (Poznan) ausgetragen worden, am 5. September hätte die U21-Weltmeisterschaft mit dem zweiten Event in der Hansestadt Stralsund Station gemacht. In Stralsund steckt der MC Nordstern in den Arbeiten an den Sitzgelegenheiten im Paul-Greifzu-Stadion und auch an der Bahn wird fleißig gewerkelt. WM-Rennen wird man in Stralsund 2020 keine erleben, doch der Club bekam bereits die Ausrichtung eines U21-WM-Finals für 2021 zugesichert.

Als einziges Rennen im U21-WM-Kalender steht derzeit das ursprüngliche dritte Finale in Pardubitz. In Tschechien werden bereits wieder Rennen gefahren, bis Oktober sind noch mehr als drei Monate Zeit, sodass es in Pardubitz möglicherweise zu einem klassischen Eintagesfinale kommt. Das gab es zuletzt 2009, als der Australier Darcy Ward Weltmeister wurde.

Kalender Speedway-U21-WM 2020:

6. Juni – Qualifikationsrunde 1– Ludwigslust/D – ABGESAGT

6. Juni – Qualifikationsrunde 2 – Riga/LV – ABGESAGT

6. Juni – Qualifikationsrunde 3 – Manchester/GB – ABGESAGT



27. Juni – WM-Finale 1 – Posen/PL – ABGESAGT

5. September – WM-Finale 2 – Stralsund/D – ABGESAGT

2. Oktober – WM-Finale 3 Pardubitz/CZ