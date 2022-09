Für 2023: Nissan präsentiert den neuen Nissan Z GT4

Während der Saison 2023 erhält die so beliebte GT4-Kategorie weiteren Zulauf - diesmal aus Japan. Denn Nissan hat nun den Z GT4 der Öffentlichkeit vorgestellt. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem V6-Turbo.

In der international so erfolgreichen GT4-Kategorie steht 2023 weiterer Zuwachs an. Dieser kommt von der japanischen Marke Nissan, die nun den Z GT4 präsentiert hat. «Motorsport für Nissan ist Ausdruck unserer Leidenschaft und unseres unvergleichlichen Know-hows. Der Nissan Z behauptet weiterhin seine Position als aufregender Sportwagen, der die Fahrer mit seiner Fahrdynamik und seinem flexiblen Antriebsstrang fasziniert», erklärt Nissan COO Ashwani Gupta. «Wir sind zuversichtlich, dass dieser rennstreckentaugliche Nissan Z der GT4-Kategorie bereit sein wird, ein weiteres Kapitel in der über 50-jährigen Geschichte des Nissan Z zu schreiben.»

Angetrieben wird der Nissan vom VR30DDTT-Motor. Das ist ein V6-Turbo, der in der Straßenversion 3 Liter Hubraum hat. Es ist anzunehmen, dass der Hubraum für die GT4-Version nicht verändert wird. Natürlich wurden für den Rennwagen das Chassis und die Aufhängung optimiert und auch die Aerodynamik angepasst – beispielsweise gibt es einen Heckflügel.

Die genauen Spezifikationen werden während der SEMA Show Anfang November 2022 in Las Vegas verkündet. Die Auslieferungen an Kunden sollen in der ersten Jahreshälfte 2023 beginnen.