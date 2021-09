Teenager aus Tschechien soll SSP-WM 2022 fahren

Zum ersten Mal sahen wir Ondrej Vostatek beim Meeting der Supersport-WM 2021 in Most mit einer Wildcard. Der Teenager soll sich in diesem Jahr mit weiteren Gaststarts auf eine volle Saison vorbereiten.

Ondrej Vostatek hat bei seinem Wildcard-Einsatz in Most alle überrascht. Bei seinem Heimrennen fuhr der erst 17-jährige Tscheche bei seinem WM-Debüt einen sauberen 20. Platz ein. Im zweiten Lauf am Sonntag holte er dann als 14. seine ersten beiden WM-Punkte.



Übrigens: Mentor von Vostatek ist Lukas Pesek, der zweifache 125ccm-GP-Sieger auf Derbi (2007).

Normalerweise startet den junge Tscheche in der spanischen CEV Repsol Superstock 600, wo er nach sechs Podestplätzen auf Rang 2 liegt.



Vostatek fährt im Compos Racing Team seines Vaters, die R6 wird von Yamaha Austria Racing aufgebaut. Nach dem erfolgreichen Gaststart in Most soll sich der Junior bei weiteren Events der Supersport-WM 2021 bewährten. Geplant ist die Teilnahme in Barcelona, Jerez und Portimão.

Wenn alles optimal läuft, hofft Vostatek auf komplette Saison in der Supersport-WM 2022.