Magny-Cours-Sieger Gonzalez mit zweitem Moto2-Einsatz

Manuel Gonzalez gilt als eines der größtes Talente der seriennahen Weltmeisterschaft – das haben auch Teams der Moto2-WM erkannt. Beim Áragon-GP ersetzt der Spanier den verletzten Lorenzo Baldassarri.

Manuel Gonzalez ist der erste Pilot der 2018 eingeführten Supersport-WM 300, der sich auch in der leistungsstärkeren Supersport-Kategorie durchsetzen konnte.

Der Spanier gewann die Nachwuchsserie 2019 mit drei Siegen und sechs Podestplätzen überzeugend und stieg anschließend mit Kawasaki in die 600er-Supersport-Kategorie auf. Der 19-Jährige fuhr in allen Rennen in die Top-10 und beendete die Saison als bester Rookie auf WM-Rang 7.



Mit dem Wechsel auf die dominierende Yamaha R6 machte Gonzalez den nächsten Schritt. In seinem zweiten Jahr in der 600er-WM feierte der Spanier am vergangenen Wochenende in Magny-Cours seinen ersten Sieg: Nach Platz 4 im ersten Rennen bezwang er im zweiten Lauf in einem großartigen Duell WM-Leader Dominique Aegerter.

Von Frankreich geht es für Gonzalez nun weiter ins spanische Aragón – und von seiner ParkinGo-Yamaha wechselt er auf die MV Agusta F2. Denn zum zweiten Mal in dieser Saison wird er für Lorenzo Baldassarri in der Moto2-WM einspringen.



Baldassarri, der noch immer unter den Nachwirkungen seiner auf dem Sachsenring zugezogenen Handgelenksverletzung leidet, entschied sich gemeinsam mit seinem Team dazu, den Aragón-GP auszulassen und sich stattdessen auch im Hinblick auf das Heimrennen in Misano (19. September) auf seine Gesundheit zu konzentrieren. Das teilte Forward Racing am Dienstag mit.

Schon bei der Dutch TT in Assen Ende Juni übernahm Gonzalez die MV Agusta von «Balda» und belegte einen Platz hinter seinem Teamkollegen Simone Corsi Rang 22.



Übrigens: In Italien ist zu hören, dass Gonzalez in der kommenden Saison fix zum MV Agusta Forward Racing Team in die Moto2-WM wechseln könnte. Das berichten unter anderen die Kollegen von GPOne.com.