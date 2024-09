Aragon, Lauf 2: Ducati-Sieg – Schrötter Siebter

Mit dem Sieg im zweiten Lauf der Supersport-WM 2024 in Aragon hielt Barni Ducati-Pilot Yari Montella seine Titelchancen aufrecht. Marcel Schrötter (MV Agusta) steigerte sich nach schwachem Beginn auf Platz 7.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird seit 2024 nach einem neuen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen.

Die erste Reihe bestand daher aus Stefano Manzi (Yamaha), Valentin Debise (Yamaha) und Yari Montella (Ducati). Lauf-1-Sieger Adrian Huertas (Ducati) ging als Vierter ins Rennen. Marcel Schrötter (MV Agusta) – im Qualifying Sechster – fiel zurück auf Startplatz 10. Das Wetter bei Rennstart um 15:15 Uhr präsentierte sich angenehm.

An der Spitze lieferten sich Montella, Navarro, Manzi und Debise einen sehenswerten Kampf um die Positionen. Nach einigen Fehlern fiel Montella zurück, doch der Italiener nahm sich ein Herz und holte sich mit schnellen Rundenzeiten die Führung zurück. Mit 1,9 sec Vorsprung gewann der Barni Ducati-Pilot am Ende souverän und ungefährdet.

Turbulent ging es um die übrigen Plätze auf dem Podium zu. Platz 2 sicherte sich Yamaha-Aushängeschild Stefano Manzi, Dritter wurde erneut Jorge Navarro (Ducati).

Nach einem schwachen Start kam Huertas nur als Sechster aus der ersten Runde, und der Lauf-1-Sieger war nicht in der Lage, in den Kampf um den Sieg einzugreifen. Als Fünfter mit 2,8 sec Rückstand enttäuschte der WM-Leader.

Marcel Schrötter startete verhalten in das zweite Rennen und belegte lange die zehnte Position. Ab Rennmitte kam der Bayer in Schwung und fuhr persönlich schnellste Runden. In der vorletzten Runde holte sich der MV Agusta Platz 7 von seinem Markenkollegen Federico Caricasulo.

Bester Triumph-Pilot wurde Tom Booth-Amos als Sechster. Die beste Kawasaki brachte Can Öncü auf der elften Position ins Ziel. Keine Punkte gab es für Honda (Kaito Toba/19.) und QJ Motor (Raffaele De Rosa/25.).

So lief das Rennen:

Start: Manzi vor Debise und Montella in die erste Kurve. Huertas nur Sechster. Schrötter auf Platz 11.



Runde 1: Manzi vor Montella und Debise. Dann Öncü, Navarro und Huertas. Schrötter Zehnter.



Runde 2: Manzi in 1:53,535 min um 1,1 sec vor Navarro und Öncü. Sturz Gaststarter Anuar. Schrötter Neunter.



Runde 3: Navarro verkürzt in 1:53,151 min auf 0,6 sec auf Manzi. Montella hat sich nach mehreren Fehlern stabilisiert und liegt als Dritter vor Öncü, Debise und Huertas.



Runde 4: Manzi nur noch 0,4 sec vor Navarro und Montella. Huertas (5.) tut sich schwer. Schrötter im Kampf mit Booth-Amos (Triumph) um Platz 9. McPhee an der Box.



Runde 5: Die Top-3 um 0,8 sec vor Öncü und 1,6 sec vor Huertas.



Runde 6: Navarro hat die Führung übernommen und auch Montella zieht am Yamaha-Piloten vorbei. Zweiter Sturz von Anuar.



Runde 7: Montella übernimmt die Führung. Huertas jetzt Vierter – vor ihm eine Lücke von 0,9 sec. Während Booth-Amos sich auf Platz 7 verbessert hat, steckt Schrötter auf der zehnten Position fest.



Runde 8: Montella in 1:52,874 min mit der schnellsten Runde um 0,7 sec vor Manzi und Navarro. Öncü wird immer langsamer – Schrötter rückt auf Platz 9 vor. Defekt bei Sofuoglu.



Runde 9: Schrötter (9.) mit persönlich schnellster Runde. Der Bayer hat Anschluss bis Platz 7.



Runde 10: Montella führt eine Sekunde vor Navarro und Manzi. Huertas (4.) kommt nicht näher. Antonelli gibt das Rennen auf.



Runde 11: Manzi (3.) fährt als einziger unter 1:53 min – und zieht vorbei an Navarro auf Platz 2. Debise vorbei an Huertas auf Platz 4.



Runde 12: Montella in 1:52,874 min mit der schnellsten Rennrunde um 1,6 sec vor Navarro und Manzi. Schrötter hat sich Platz 8 von Mahias gesichert. Öncü nur noch Elfter.



Runde 13: Montella 2 sec vor der Gruppe, die um Platz 2 kämpft. Schrötter fährt seine schnellsten Runden und holt zu Caricasulo auf.



Runde 14: Montella vorn sicher. Debise (4.) bringt sich mit der schnellsten Rennrunde in 1:52,862 min in Position. Schrötter 0,3 sec hinter Caricasulo.



Letzte Runde: Montella gewinnt klar. Manzi und Debise überrumpeln Navarro und verdrängen den Spanier vom Podium. Schrötter Siebter.